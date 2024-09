Les Pays-Bas lancent un nouveau site Web destiné à aider les patients atteints de démence et leurs soignants

Shirley Lucas, directrice générale de la Société Alzheimer de Terre-Neuve-et-Labrador, et le ministre de la Santé John Hogan ont parlé lors d’une conférence de presse lundi du lancement d’un nouveau site Web contenant des ressources pour les personnes atteintes de démence et leurs soignants. (Arlette Lazarenko/CBC)

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a lancé une nouvelle campagne et un nouveau site Web visant à soutenir les patients atteints de démence et leurs familles.

Lors d’une conférence de presse lundi, le ministre de la Santé John Hogan a annoncé un nouveau site Web qui répertorie les ressources disponibles pour les personnes touchées par la démence et leurs soignants dans le cadre du plan de soins pour la démence de la province, annoncé en mars 2023.

« Ils peuvent être plus conscients de choses comme les soutiens, les diagnostics et les options de traitement », a déclaré Hogan.

« Si les personnes peuvent rester chez elles avec le soutien nécessaire… cela soulagera un peu le système de santé dans son ensemble, car elles n’auront pas besoin de se rendre aux urgences. »

Le gouvernement, avec un financement partiel de l’Agence de la santé publique du Canada, a prévu un budget annuel de 3,5 millions de dollars pour ce plan.

Le nouveau site Web fournit également des informations sur la maladie et les ressources de soins de santé auxquelles les personnes peuvent faire appel. Il propose également des formations pour les collectivités et les entreprises afin de devenir plus inclusives et accueillantes envers les personnes atteintes de démence.

« Les entreprises devraient être favorables aux personnes atteintes de démence », a déclaré Shirley Lucas, PDG de la Société Alzheimer de Terre-Neuve-et-Labrador.

Lucas a déclaré que les entreprises peuvent apprendre à mieux communiquer avec les personnes atteintes de démence, à repérer les signes indiquant qu’une personne est atteinte de cette maladie et à rendre les espaces plus accueillants avec des panneaux plus clairs afin que les informations ne soient pas trop stimulantes.

Il est également important de rendre les communautés plus inclusives, dit-elle, en raison du vieillissement de la population de la province.

Actuellement, a déclaré Lucas, 10 000 personnes ont reçu un diagnostic de démence à Terre-Neuve-et-Labrador, et ce nombre devrait atteindre 14 000 personnes au cours des prochaines années.

« Il y a beaucoup d’outils et de ressources qui sont mis en valeur par ce site Web », a-t-elle déclaré.

« L’appel à l’action s’adresse à la communauté dans son ensemble… pour commencer à passer des appels et à faire des évaluations du site Web pour faire eux-mêmes une différence. »

