Le pays est déjà sous un verrouillage qui a fermé des restaurants, des gymnases et des piscines, des lieux de divertissement et la plupart des magasins, ainsi que l’arrêt de la plupart des cours en personne.

Les Pays-Bas vols au bar de Grande-Bretagne, d’Afrique du Sud et presque tous les pays d’Amérique du Sud à partir à partir du 23 janvier et mettra en œuvre un couvre-feu à l’échelle nationale pour tenter d’arrêter la propagation de la variante du coronavirus trouvée pour la première fois en Grande-Bretagne, a déclaré mercredi le Premier ministre Mark Rutte.

Selon les nouvelles règles, le nombre d’invités que les gens peuvent recevoir à la maison sera réduit à un et les voyageurs aux Pays-Bas par avion et par bateau devront passer un test rapide de coronavirus dans les heures précédant leur embarquement, ainsi que montrer un résultat négatif. résultat d’un test PCR effectué au cours des 72 dernières heures. Ces nouvelles mesures interviennent malgré le fait que les cas diminuent lentement.

Le pays reportera également les deuxièmes doses de vaccinations Pfizer à six semaines contre trois, après une décision de réduire le nombre gardé en stock, a annoncé M. de Jonge. «De cette façon, nous pouvons protéger plus de personnes plus tôt, c’est également important en raison de la propagation de la mutation britannique», a-t-il déclaré.

Les experts de la santé aux Pays-Bas disent craindre que sans ces nouvelles mesures, la variante la plus transmissible soit dominante dans le pays d’ici mars.

L’équipe néerlandaise de gestion des épidémies, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement sur ses politiques de prévention de la propagation du virus, a averti mercredi qu’une troisième vague du virus était inévitable en raison de la propagation des mutations.

Depuis mars, les Pays-Bas ont lutté à plusieurs reprises dans leurs efforts pour freiner la propagation du coronavirus, mettant à nu ce que beaucoup disent être des problèmes systémiques dans la façon dont le pays est gouverné.