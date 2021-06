Les Pays-Bas gagnent et divertissent lors de l’ouverture de l’Euro 2020, mais les questions sur Frank de Boer vont augmenter

Les Pays-Bas sont une grande nation de football à la recherche de leur prochaine grande époque. Il n’est pas arrivé à temps pour l’Euro 2020, mais à en juger par leur victoire 3-2 sur l’Ukraine dimanche soir, ils seront amusants à regarder jusqu’à ce que quelqu’un dise qu’il est temps de rentrer à la maison.

Le dimanche, ils devaient gagner le match deux fois ; menait d’abord 2-0, puis concédait deux buts en quatre minutes et avait finalement besoin d’une tête du défenseur Denzel Dumfries à cinq minutes de la fin pour s’assurer qu’ils débutaient par une victoire à Amsterdam. Aux commandes du groupe C, qui comprend également l’Autriche et la Macédoine du Nord, ils devraient atteindre les huitièmes de finale. Ce qui se passe au-delà est à deviner.

Pour l’instant, le manager Frank De Boer a assoupli une partie de la pression qui s’est accumulée depuis qu’il a remplacé Ronald Koeman en septembre, bien que des questions se poseront encore sur la raison pour laquelle, avec son équipe à deux buts en plus, il a décidé de lancer Nathan Ake. et Owen Wijndal et invitent la pression qui a permis à l’Ukraine de se lever de la toile et de se rapprocher d’un point.

« Je suis soulagé », a déclaré Georginio Wijnaldum, qui a ouvert le score pour les Pays-Bas.

« Dans l’ensemble, nous avons joué un bon match, mais nous leur avons donné deux occasions en 10 minutes, soit deux buts.

« Nous devons apprendre que si nous jouons un tel match, nous devons bien le terminer. Nous les laissons revenir dans le match et cela doit s’améliorer. »

Cela faisait sept ans que le Oranje a joué un match dans un tournoi majeur après avoir raté l’Euro 2016 et la Coupe du monde en 2018. Louis van Gaal les a menés à une troisième place à la Coupe du monde 2014, mais à l’Euro 2012 – leur dernière apparition dans cette compétition – ils ont perdu les trois matchs de groupe et étaient sur la plage avant que les choses sérieuses ne commencent.

La préparation cette fois-ci a été loin d’être idéale, De Boer ayant dû faire face, entre autres critiques, à des avions survolant leur base d’entraînement le pressant de jouer plutôt en 4-3-3 et avec cinq à l’arrière. Il n’a pas convaincu tout le monde depuis qu’il a remplacé Koeman lorsqu’il est parti pour Barcelone et bien que la victoire ici ne fasse pas taire de nombreux sceptiques. L’Ukraine n’est pas arrivée pour rattraper les chiffres.

Les Pays-Bas ont remporté un match passionnant 3-2 contre l’Ukraine, mais la pression sur Peter de Boer ne fera qu’augmenter en raison d’une prise de décision discutable. Getty

L’équipe tête de série du groupe C après s’être qualifiée devant le Portugal, a battu l’Espagne en Ligue des Nations en octobre et a fait match nul avec la France en mars. Avec trois équipes qualifiées dans quatre des six groupes, Andriy Shevchenko en aura assez vu dans le combat de son équipe pour croire qu’ils peuvent sortir de la première étape.

« Ce fut un match très rapide et intéressant avec de nombreuses opportunités pour les deux équipes », a déclaré l’ancien attaquant de Milan et Chelsea.

« Je tiens à remercier mon équipe pour la réaction qu’elle a montrée, surtout après une défaite 2-0. Nous aurions pu perdre le match à ce moment-là.

« Nous avons trouvé de l’énergie pour changer et attaquer. Nous avons changé la formation et l’avons équilibrée. L’équipe a donné une très bonne image d’elle-même. »

Un autre soir, les Pays-Bas auraient pu en marquer six et cela en dit long sur la façon dont ils ont attaqué que Dumfries, jouant en tant qu’ailier, aurait probablement déjà dû marquer deux fois avant son dernier vainqueur. Et il y avait des craintes que De Boer les rende ennuyeux.

« On a joué un assez bon match, mais on a presque tout donné en 5 minutes, a déclaré le manager de 51 ans. « Nous aurions dû marquer plus de buts en première mi-temps. Mais dans l’ensemble, c’est un assez bon début. »

Memphis Depay n’a eu besoin que de 90 secondes pour récupérer le ballon dans sa moitié de terrain, muscade Illia Zabarnyi et forcer Georgiy Bushchan à effectuer un arrêt bas à sa droite. Wijnaldum, qui a montré pourquoi le Paris Saint-Germain et Barcelone ont passé le mois dernier à se battre pour sa signature, a ensuite créé la première chance de Dumfries avec un coup intelligent mais Bushchan était à la hauteur.

« Je suis un fier capitaine, car nous avons gagné ce match », a déclaré Wijnaldum. « Nous avons donné deux occasions, ce qui s’est transformé en deux buts. Je pense que tout le monde était en colère et déçu, surtout après le deuxième but de l’Ukraine. Ce fut une excellente soirée pour Denzel Dumfries; très bien pour lui la tête à la maison le but décisif. »

Dumfries a fait pétiller un centre qui nécessitait un braconnage de Ruud van Nistelrooy ou de Robin van Persie dans la surface, puis Bushchan a réalisé l’un des arrêts du tournoi jusqu’à présent avec une forte main gauche pour empêcher la volée de Wijnaldum malgré son poids le prenant dans le mauvaise direction. Puis c’était à nouveau Dumfries, se dirigeant large au deuxième poteau quand il semblait plus facile de marquer.

Le défenseur du PSV Eindhoven a été une menace toute la nuit et a joué un rôle dans les buts de Wijnaldum et Wout Weghorst en deuxième mi-temps avec des descentes en trombe vers la droite. L’ailier de West Ham, Andriy Yarmolenko, a marqué un but avec une finition magnifiquement guidée après avoir coupé depuis la droite et lorsque Roman Yaremchuk a égalisé de la tête à 11 minutes de la fin, les Pays-Bas semblaient au bord d’un effondrement spectaculaire.

Travaillant en tant qu’expert à la télévision anglaise, l’ancien milieu de terrain Nigel De Jong a déclaré qu’il pouvait « voir les gros titres » sur De Boer lorsque le deuxième but de l’Ukraine est entré, mais Dumfries a veillé à ce qu’ils soient rapidement réécrits avec son premier but international.

L’histoire du retour des Pays-Bas au tournoi de football devrait être un thriller.