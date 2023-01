Les Pays-Bas frappent quatre fois la Nouvelle-Zélande à Rourkela

L’expérimenté Thierry Brinkman a marqué deux buts alors que les Pays-Bas ont remporté une victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande lors de leur rencontre dans la poule C de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha au stade de hockey Birsa Munda lundi.

Brinkman a marqué deux fois au premier quart, claquant des buts sur le terrain aux 2e et 12e minutes du match. Koen Bijen (19e min) et Tjep Hoedemakers (54e min) ont inscrit le quatrième but des Néerlandais qui ont remporté le titre en 1973, 1990 et 1998.

Les Pays-Bas avaient commencé leur campagne pour leur quatrième titre avec une victoire 4-0 contre la Malaisie. Lundi, ils ont rendu le même verdict à la Nouvelle-Zélande, qui avait remporté une courte victoire 3-1 contre le Chili lors de son match d’ouverture, pour sceller pratiquement une place en quart de finale.

Ils ont six points en deux victoires tandis que la Nouvelle-Zélande et la Malaisie, qui ont battu le Chili 3-2 plus tôt dans la journée, ont trois points chacune en deux matches. Le Chili a perdu ses deux matches jusqu’à présent et n’a pas encore ouvert son compte.

Les Pays-Bas sont sortis avec des armes à feu et Brinkman a profité de leur attaque initiale en marquant à la 2e minute sur une superbe attaque. La Nouvelle-Zélande aurait pu égaliser à la 4e minute mais elle n’a pas réussi à capitaliser sur son premier corner de pénalité.

Brinkman n’a pas commis d’erreur à la 12e minute non plus en marquant un autre panier pour porter le score à 2-0 pour l’équipe classée troisième au monde. Les Néerlandais ont obtenu leur premier corner de pénalité juste une minute avant la fin du premier quart-temps, mais cela a été implorant.

Les Pays-Bas ont également dominé le deuxième quart-temps. Ils ont marqué leur troisième but à la 19e minute lorsque Koen a profité d’une bonne attaque. Ils ont remporté leur deuxième PC dans ce quart-temps, mais cela n’a pas non plus produit de but.

Après un troisième quart-temps sans but, Tjep Hoedemakers a marqué le quatrième but des Pays-Bas à seulement six minutes du coup de sifflet final.

Les Black Sticks ont fait quelques attaques en seconde période mais n’ont même pas pu gagner un seul PC alors que les Pays-Bas sont sortis facilement vainqueurs.

Les Pays-Bas doivent battre les vairons du Chili lors de leur dernier match de la poule C jeudi pour prendre la tête du classement avec un record de toutes les victoires. La Nouvelle-Zélande et la Malaisie joueront jeudi pour décider de leur position dans la phase de croisement. Ils ont une chance théorique de décrocher une place directe dans les huit derniers, mais devront non seulement gagner leur match par une large marge, mais aussi espérer que le Chili battra les Pays-Bas.

