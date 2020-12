Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé que le pays serait bloqué pendant au moins cinq semaines, avec peu de concessions accordées pour les célébrations de la période de Noël à venir.

Dans le cadre du nouveau verrouillage – le deuxième du pays jusqu’à présent pendant la pandémie – toutes les écoles et tous les magasins fermeront du mardi au 18 janvier, tandis que les espaces publics et les installations, y compris les garderies, les coiffeurs, les gymnases et les cinémas, doivent fermer jusqu’au 19 janvier. les épiceries et les banques sont autorisées à rester ouvertes, bien que les restaurants et les bars ne le soient pas.

Rutte a annoncé cette décision dans un discours télévisé lundi alors que des manifestants manifestant contre les restrictions de Covid se rassemblaient devant son bureau à La Haye. Deux personnes ont été arrêtées, a déclaré la police plus tard.

«Les Pays-Bas sont en train de fermer»Annonça Rutte. «Nous réalisons la gravité de nos décisions, juste avant Noël.»

La réalité est que nous n’avons pas affaire à une grippe innocente, comme le croient certains manifestants à l’extérieur, mais à un virus qui peut atteindre n’importe qui.

Rutte a également appelé le public à restreindre autant que possible ses mouvements, y compris le travail à domicile et ne pas voyager à l’étranger avant la mi-mars. «Nous devons tout faire pour arriver à un meilleur endroit», il ajouta. «Et oui, ça ira mieux.»

Alors que les rassemblements doivent être limités à pas plus de deux personnes à compter de mardi, cet élément sera légèrement assoupli la semaine prochaine, avec trois visiteurs adultes autorisés dans les maisons pendant trois jours à Noël.

Les Pays-Bas ont connu une augmentation du nombre de cas depuis la traditionnelle fête des cadeaux du 5 décembre célébrant la Saint-Nicolas. Publiant de nouveaux chiffres hebdomadaires au cours du week-end, les responsables de la santé ont déclaré que l’augmentation des nouvelles infections était un « source de préoccupation, » plus d’un quart de nouveaux cas (43 103) ont été signalés au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente (33 949).

Dimanche, les autorités néerlandaises ont annoncé que les nouvelles infections avaient bondi de près de 10 000 au cours des dernières 24 heures – la plus forte augmentation de ce type depuis octobre. Le pays a enregistré à ce jour plus de 630 000 cas dans la pandémie et plus de 10 100 décès.

