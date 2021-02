Les Pays-Bas facilitent le verrouillage mais prolongent le couvre-feu jusqu’au 15 mars

Le couvre-feu pour les coronavirus aux Pays-Bas doit être prolongé jusqu’au 15 mars, a déclaré mardi le Premier ministre par intérim Mark Rutte.

Certaines mesures de verrouillage seront cependant assouplies afin de rendre la crise plus «supportable».

« Nous sommes sur la bonne voie pour des temps meilleurs », a déclaré Rutte lors d’une conférence de presse télévisée.

Les lycéens pourront retourner en classe un jour par semaine à partir du 1er mars mais les universités resteront fermées.

Un nombre limité de personnes pourront visiter des magasins non essentiels et des coiffeurs et d’autres personnes exerçant des «professions de contact» seront autorisées à retourner au travail. De nombreuses entreprises resteront fermées jusqu’au 8 mars au moins.

« Nous sommes à un moment où nous devons être prêts à prendre un peu plus de risques », a ajouté Rutte.

Cela fait partie d’un plan visant à soulager un pays épuisé par le verrouillage des restrictions pendant que les campagnes de vaccination se poursuivent.

Mais avec environ 4000 nouveaux cas de COVID par jour et l’émergence de nouvelles variantes plus transmissibles, de nombreux pays européens sont confrontés à un équilibre difficile.

Le couvre-feu du coronavirus de 21 h 00 à 4 h 30 a déclenché des manifestations de masse lors de son entrée en vigueur. La semaine dernière, un tribunal de La Haye a déclaré que le gouvernement avait abusé de ses pouvoirs d’urgence pour l’imposer et lui a ordonné de s’arrêter.

Mais le gouvernement a fait appel et a ensuite précipité une législation par le Parlement pour donner au couvre-feu un soutien juridique plus solide.

Rutte a annoncé les changements apportés au verrouillage après que l’organisme de santé publique du pays a déclaré que les infections à COVID avaient augmenté de 19% la semaine dernière en partie en raison de davantage de tests.

Un peu moins de 800 000 personnes ont reçu une première dose du vaccin COVID aux Pays-Bas.

L’assouplissement du verrouillage intervient avant les élections générales prévues le 17 mars.