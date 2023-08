Les Pays-Bas et le Danemark vont donner des avions de chasse F-16 à l’Ukraine

La livraison de l’avion à Kiev a été annoncée lors de la tournée européenne du président Vladimir Zelensky

Les Pays-Bas et le Danemark ont ​​déclaré dimanche qu’ils donneraient à l’Ukraine des avions de chasse F-16, très demandés depuis longtemps. Cette décision a été annoncée lors d’une réunion entre le président ukrainien Vladimir Zelensky et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, alors que les dirigeants visitaient une base aérienne à Eindhoven.

« Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que les Pays-Bas et le Danemark s’engagent à transférer des avions F-16 à l’Ukraine et à l’armée de l’air ukrainienne, y compris à coopérer avec les États-Unis et d’autres partenaires une fois que les conditions d’un tel transfert seront remplies », a-t-il ajouté. a déclaré Rutte lors d’une conférence de presse conjointe avec Zelensky.

Le Premier ministre a noté que son pays dispose de 42 avions de ce type, mais qu’il est trop tôt pour dire combien seront donnés à Kiev. Au moins 12 des avions étaient en vente, les Pays-Bas et l’Argentine négociant un accord potentiel pour les avions pendant plusieurs années.

Zelensky a salué la décision comme une « historique » percée, et a laissé entendre qu’Amsterdam remettrait l’intégralité de son inventaire de F-16 à l’Ukraine.

« Mark Rutte et moi nous sommes mis d’accord sur le nombre de F-16 qui seront fournis à l’Ukraine – après avoir formé nos pilotes et nos ingénieurs. 42 avions. Et ce n’est que le début, » Zelensky a écrit sur Telegram.

Simultanément, le ministère danois de la Défense a publié une déclaration confirmant que le pays fournira à Kiev des F-16. Le ministère n’a pas révélé le nombre exact d’avions à envoyer, confirmant que l’avion sera fourni sous certaines conditions. « conditions, » lequel « inclure, mais sans s’y limiter, du personnel F-16 ukrainien sélectionné, testé et formé avec succès, ainsi que les autorisations, l’infrastructure et la logistique nécessaires. »

« Le soutien du Danemark à l’Ukraine est inébranlable, et avec le don d’avions F16, le Danemark ouvre désormais la voie », a-t-il ajouté. a déclaré le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen.

Les Pays-Bas et le Danemark sont en train d’éliminer progressivement les anciens avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis et de les remplacer par des F-35 modernes. Le Danemark compte environ 40 avions de type ancien dans son inventaire.

Kiev réclame depuis longtemps des avions de combat à ses bailleurs de fonds occidentaux, arguant que les F-16 – et, potentiellement, des avions d’autres types – contribueraient à renverser la vapeur dans le conflit avec la Russie. Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter « pompage » L’Ukraine avec des armes sophistiquées, arguant qu’elle ne fera que prolonger les hostilités sans en changer l’issue.