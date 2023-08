Les Pays-Bas et le Danemark s’engagent à donner des avions de chasse F-16 à l’Ukraine

Les Pays-Bas et le Danemark ont ​​annoncé dimanche qu’ils donneraient des avions de combat F-16 à l’Ukraine, dans une annonce tant attendue que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifiée de motivation importante pour ses forces, qui sont entraînées dans une contre-offensive difficile.

Le calendrier dépend de la rapidité avec laquelle les équipages et les infrastructures ukrainiens seront prêts pour les puissants jets fabriqués aux États-Unis, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à Zelenskyy alors que les deux visitaient une base aérienne néerlandaise.

L’Ukraine plaide depuis longtemps pour que le chasseur sophistiqué lui donne un avantage au combat. Il a récemment lancé une contre-offensive longtemps attendue contre les forces du Kremlin sans couverture aérienne, plaçant ses troupes à la merci de l’aviation et de l’artillerie russes.

Zelenskyy a salué l’annonce « historique » et a félicité Rutte d’avoir fait des Pays-Bas le premier pays à proposer les avions. L’annonce est intervenue quelques minutes après que les deux dirigeants ont inspecté deux avions F-16 gris stationnés dans un hangar de la base néerlandaise de la ville méridionale d’Eindhoven.

Le Danemark appelle son soutien indéfectible

« Cela me rend fier que le Danemark, avec les Pays-Bas, fasse don d’avions de chasse F-16 à la lutte de l’Ukraine pour la liberté contre la Russie et son agression insensée. Le soutien du Danemark à l’Ukraine est inébranlable, et avec le don d’avions F-16, le Danemark montre maintenant la voie », a déclaré le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen, dans un communiqué.

Ni les Néerlandais ni les Danois n’ont précisé quand ils remettraient les avions, ni combien, mais Rutte a dit qu’il espérait que ce serait bientôt.

Zelenskyy, à gauche, serre la main de Rutte à Eindhoven dimanche, alors que les deux se sont rencontrés sur une base aérienne militaire dans la ville du sud des Pays-Bas. Les Pays-Bas et le Danemark fourniront des avions de combat F-16 à l’Ukraine. (Peter Dejong/Associated Press)

« Les F-16 ne contribueront pas immédiatement à l’effort de guerre. C’est de toute façon un engagement à long terme des Pays-Bas », a déclaré le dirigeant néerlandais. « Nous voulons qu’ils soient actifs et opérationnels dès que possible… Pas pour le mois prochain, c’est impossible, mais j’espère que peu de temps après. »

Zelenskyy a qualifié cette annonce de message puissant adressé à ses forces.

»F16 donnera certainement une nouvelle énergie, confiance et motivation aux combattants et aux civils. Je suis sûr que cela apportera de nouveaux résultats à l’Ukraine et à toute l’Europe », a-t-il déclaré.

Les gouvernements néerlandais et danois sont également impliqués dans une coalition qui travaille à former des pilotes ukrainiens pour piloter les avions de chasse avancés.

La formation des pilotes commence ce mois-ci

Zelenskyy a refusé de dire combien de pilotes ukrainiens suivraient une formation au Danemark et plus tard en Roumanie, invoquant des raisons de sécurité. Cependant, le Danemark a déclaré vendredi que la formation commençait ce mois-ci.

Les responsables ont précédemment déclaré que les pilotes ukrainiens auront besoin de six à huit mois de formation.

REGARDER | Des avions de combat pour l’Ukraine devraient bientôt arriver, selon un amiral américain à la retraite: Des avions de combat pour l’Ukraine arriveront probablement bientôt: amiral américain à la retraite L’amiral à la retraite Mike Mullen, ancien président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, a déclaré qu’il pensait que ce n’était probablement qu’une question de temps avant que l’Occident ne fournisse des avions de chasse à l’Ukraine pour aider le pays à défendre son espace aérien.

Vendredi, les Pays-Bas et le Danemark ont ​​déclaré que les États-Unis les avaient autorisés à livrer des F-16 de fabrication américaine à l’Ukraine. L’approbation de Washington a été considérée comme un coup de pouce majeur pour Kiev, même si les avions de chasse n’auront pas d’impact de sitôt sur la guerre de près de 18 mois.

Washington a déclaré que les F-16 – comme les chars américains avancés Abrams – seront cruciaux à long terme alors que Kiev affronte la Russie.

L’Ukraine s’est appuyée sur des avions plus anciens, tels que les avions MiG-29 et Sukhoi de fabrication russe. Les F-16 ont une technologie et des capacités de ciblage plus récentes. Ils sont également plus polyvalents, disent les experts.

Dans un message vidéo plus tôt dimanche, Zelenskyy a juré de sévères représailles pour une frappe de missile russe la veille dans le centre de la ville de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, qui a tué sept personnes et en a blessé plus de 100 autres.