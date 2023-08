Les Pays-Bas et le Danemark donneront à l’Ukraine des F-16 longtemps plaidés

Les Pays-Bas et le Danemark fourniront à l’Ukraine des avions de combat F-16, demandés depuis longtemps, dans les semaines à venir, ont annoncé dimanche les deux pays.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que son pays disposait de 42 F-16, bien qu’il ne se soit pas engagé à les envoyer tous en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remercié Rutte et a exprimé l’espoir qu’il pourrait renverser la vapeur contre la Russie.

« L’entraînement militaire va commencer dans un avenir très proche, puis il faudra bien sûr un certain temps pour que les avions deviennent opérationnels avec des pilotes bien formés, mais nous ferons tout pour que cela se produise le plus rapidement possible », a déclaré Rutte. a déclaré après avoir rencontré Zelenskyy à Eindhoven.

« Nous apprécions hautement le leadership des Pays-Bas dans le soutien global et puissant à l’Ukraine », a déclaré Zelenksyy dans sa propre déclaration.

Zelenskyy a poursuivi en exprimant l’espoir que les Pays-Bas maintiendraient leur niveau actuel de soutien à l’Ukraine même après que le pays aura traversé ses prochaines élections législatives.

Les États-Unis ont autorisé le Danemark et les Pays-Bas à fournir les F-16 la semaine dernière. L’administration du président Biden avait déjà approuvé des programmes de formation F-16 pour les pilotes ukrainiens plus tôt cette année.

Zelenskyy a fait valoir que les F-16 pourraient donner un coup de pouce à la contre-offensive ukrainienne en cours contre les forces russes, qui ont jusqu’à présent eu du mal à gagner du terrain.

« Les avions peuvent accélérer ce processus », a-t-il déclaré dimanche. « Nous parlons de défense aérienne, car nous avons l’hiver devant nous et nous comprenons mieux que quiconque au monde à quoi ressemble un hiver sans électricité. »

Zelenskyy devrait organiser une réunion similaire avec des responsables danois plus tard dimanche.

Le don d’avions de chasse à l’Ukraine intervient alors que les États-Unis sont de plus en plus divisés sur le soutien continu au pays. Le président Biden a proposé 24 milliards de dollars supplémentaires pour leur effort de guerre au début du mois, pour se heurter à l’indignation de nombreux républicains.

« Cette demande de dépenses supplémentaires mérite un examen minutieux de la part du Congrès et du peuple américain », a déclaré vendredi le sénateur John Barrasso, R-Wyo., À Fox News Digital. « Alors que l’administration Biden a ignoré la catastrophe sécuritaire et humanitaire qui se produit à la frontière, son appétit de dépenser des milliards pour d’autres priorités n’a pas de fin. »

« Nous avons un vrai travail à faire ici, chez nous. Les États-Unis ont doublé ce que les autres pays de l’OTAN ont contribué – combinés. Nos alliés de l’OTAN doivent intensifier leurs efforts car les États-Unis ne supporteront pas cela seuls », a-t-il ajouté.

Reuters a contribué à ce rapport.