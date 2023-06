Les Pays-Bas et le Canada déposent une plainte conjointe de l’ONU contre la Syrie pour des allégations de torture généralisée de civils

Les Pays-Bas et le Canada ont collaboré pour déposer une plainte conjointe auprès de la plus haute instance judiciaire des Nations Unies contre la Syrie.

Les deux pays affirment que la Syrie a commis de nombreuses violations du droit international et demandent des mesures conservatoires à la Cour internationale de Justice.

Malgré l’insuccès des efforts internationaux, plusieurs tribunaux nationaux ont réussi à condamner de nombreux responsables du régime dans leurs juridictions respectives.

Les Pays-Bas et le Canada ont déposé conjointement lundi une plainte contre la Syrie devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies, alléguant que le régime de Bachar el-Assad a torturé des milliers de civils, en violation d’une convention de l’ONU.

Les deux hommes affirment que la Syrie a « commis d’innombrables violations du droit international » et souhaitent que la Cour internationale de Justice prononce des mesures provisoires ordonnant à Damas de mettre fin à un prétendu programme de torture généralisé contre toute personne opposée au gouvernement pendant la longue guerre civile du pays.

Les Néerlandais ont annoncé pour la première fois il y a trois ans un plan visant à tenir la Syrie responsable de ce qu’ils ont appelé des « crimes horribles », demandant au gouvernement d’Assad par note diplomatique d’entamer des négociations dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Canada s’est joint au processus en 2021.

Le traité de 1984 oblige les parties à entamer une médiation avant de porter le différend devant un tribunal basé à La Haye. La plainte dit que le processus a échoué.

Les Pays-Bas et le Canada affirment qu’il existe de nombreuses preuves que le régime s’est livré à des violations systémiques flagrantes des droits de l’homme contre son propre peuple depuis 2011. « Des civils syriens ont été torturés, assassinés, ont disparu, ont été attaqués au gaz toxique ou ont tout perdu lorsqu’ils ont fui pour leur vies », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra dans un communiqué.

La plainte cite les conclusions du Mécanisme international impartial et indépendant sur la Syrie, l’organe des Nations Unies chargé d’enquêter sur les crimes commis pendant le conflit. Les tentatives de création d’un tribunal spécial pour poursuivre ces crimes ont cependant été bloquées par la Russie. Le président Vladimir Poutine a soutenu Assad pendant plus d’une décennie de violence et des mercenaires russes ont été accusés d’avoir bombardé sans discernement des civils.

La pression s’est intensifiée sur la communauté internationale pour qu’elle fasse quelque chose pour amener la Syrie à rendre des comptes alors que le pays s’apprête à normaliser ses relations diplomatiques. Le mois dernier, la Ligue arabe a réintégré la Syrie, mettant fin à une suspension de 12 ans de l’union régionale.

« Nous avons cherché de manière créative des moyens de rendre justice aux victimes », a déclaré à l’Associated Press Toby Cadman, un avocat international des droits de l’homme qui travaille sur l’affaire pour les Pays-Bas.

Alors que les efforts internationaux ont jusqu’à présent été infructueux, les tribunaux nationaux ont condamné un certain nombre de responsables du régime dans leurs propres tribunaux. Invoquant le principe de compétence universelle, l’Allemagne a condamné plusieurs anciens responsables du régime pour torture, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Tous les hommes avaient demandé l’asile en Allemagne.

Le mois dernier, les juges français ont ouvert la voie à trois anciens hauts responsables du régime pour qu’ils soient jugés pour crimes contre l’humanité pour le meurtre de deux ressortissants syro-français. Le trio n’est pas en détention française.

La plainte néerlandaise et canadienne n’est que la deuxième fois qu’une affaire alléguant des violations de la convention de 1984 est portée devant un tribunal basé à La Haye. En 2009, la Belgique a déposé une plainte contre le Sénégal, arguant qu’en refusant de poursuivre l’ancien président exilé du Tchad, Hissène Habré, le pays d’Afrique de l’Ouest ne respectait pas ses obligations en vertu du traité.

Trois ans plus tard, la CIJ a ordonné au Sénégal de poursuivre Habré sans délai. Il est décédé du COVID-19 en 2021 alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour crimes contre l’humanité pour la mort de quelque 40 000 personnes.