Les Pays-Bas et l’Argentine fixent un rendez-vous avec Destiny

Lausanne, Suisse : Après deux semaines de compétition intense, c’est la finale que tant d’amateurs de hockey attendaient avec impatience. Les Pays-Bas ont surmonté un défi solide et impressionnant de l’Australie, tandis que l’Argentine et l’Allemagne ne pouvaient pas être séparées dans l’un des matchs les plus divertissants de ces derniers temps. Il a fallu la fin cruelle d’une fusillade pour envoyer Las Leonas à un rendez-vous avec Oranje à l’Estadio Olimpic de Terrassa le dimanche 17 juillet.

Les Pays-Bas sont à la recherche d’un neuvième titre impressionnant, tandis que l’Argentine, double championne, cherchera à remporter le trophée pour la première fois depuis 2010. Si les deux demi-finales devaient se passer, la finale devrait être une vitrine incroyable pour le sport. . L’Australie et l’Allemagne, qui méritent toutes deux des applaudissements pour leurs performances en demi-finale, se battront pour une médaille de bronze.

Pays-Bas vs Australie (demi-finale)

Tout était égal à la fin des 15 premières minutes de la demi-finale entre les Pays-Bas et l’Australie, même si une grande partie de l’action s’était déroulée du côté défensif du terrain australien. Alors qu’Anne Veenendaal était en grande partie une spectatrice, elle aurait pu être surprise de voir certains de ses coéquipiers ne pas montrer leurs niveaux de performance habituels, avec des passes hors cible et de mauvaises décisions prises. Vers la fin du premier quart-temps, les Pays-Bas ont commencé à jouer leur jeu fluide, mais le style agressif de l’Australie perturbait leur jeu.

Le deuxième quart-temps a commencé par un bel échange entre Eva de Goede, Pien Sanders et Lidewij Welten. Cela aurait pu servir d’avertissement aux Hockeyroos, mais ils avaient leurs propres ambitions et Rosie Malone a fait réagir Veenendaal lorsqu’elle a décoché un tir haut vers le but néerlandais.

La défense australienne, en particulier Stephanie Kershaw et Karri Somerville, effectuait un changement alors qu’elle intensifiait l’attaque néerlandaise et forçait des erreurs inhabituelles de la force d’attaque néerlandaise.

Le premier corner de pénalité a été remporté par les Pays-Bas à la 28e minute. Le tir de Laurien Leurink a été sauvé par Renee Taylor sur le poteau et dégagé en lieu sûr.

La deuxième mi-temps a commencé par un deuxième corner de pénalité pour les Pays-Bas. Il a été remporté par Lidewij Welten, qui avait émergé de la pause avec un regard extrêmement déterminé. Le tir de Frédérique Matla a été pourchassé mais une nouvelle récompense a été décernée après avoir touché un pied. Jocelyn Bartram a réalisé un formidable arrêt pour maintenir le niveau des scores.

Un autre coin de pénalité a été remporté après que Taylor ait eu la malchance de marcher sur le ballon. Cette fois, Kaitlin Nobbs a arrêté le tir mais a donné un autre corner de pénalité dans le processus. La pression sur l’Australie augmentait vraiment, mais les Hockeyroos tenaient bon.

Les quatre minutes suivantes ont vu une pression incessante du haut du cercle alors que l’Australie repoussait corner sur penalty. L’Australie s’est finalement libérée avec Amy Lawton sprintant sur le terrain avec le ballon. Sa croix vers Malone a été coupée par le toujours calme de Goede.

Après avoir en quelque sorte résisté à la pression, l’Australie a remporté son premier corner de pénalité à la 38e minute. Le tir de Penny Squibb a été dévié au-dessus de la barre transversale par la première coureuse néerlandaise, Maria Verschoor.

Une superbe course en solitaire de Welten à la 42e minute a conduit les Pays-Bas à la 11e tentative de coin de pénalité. Harriet Shand était la défenseure qui a empêché Welten de déclencher un tir, mais Frédérique Matla n’a commis aucune erreur du haut du D en envoyant le ballon voler devant Bartram dans le coin droit de son but.

Un bel échange entre Felice Albers et Maria Verschoor a presque mis le match complètement hors de portée de l’Australie à la 55e minute, mais le dernier tir a dépassé le poteau.

Une dernière chance pour l’Australie est venue à la 59e minute alors qu’elle remportait son deuxième coin de pénalité. Mais c’était les Pays-Bas en pleine humeur et la menace a été écartée. L’Australie a menacé au dernier moment mais le seul but de Matla a scellé le passage des Pays-Bas en finale.

Le joueur du match Felice Albers (NED) a déclaré : « C’était un match difficile mais maintenant nous attendons la finale avec impatience. Il a été difficile de venir d’Amsterdam à Terrassa mais nous nous sommes bien installés. Nous allons regarder l’autre match maintenant, mais cela ne nous dérange pas si c’est l’Argentine ou l’Allemagne.

La capitaine australienne Jane Claxton a déclaré: “La Hollande est numéro un pour une raison. Nous sommes une équipe jeune mais nous avons très bien joué et nous devons être fiers de notre performance. Nous avons maintenant une chance de nous préparer pour demain. Tout match pour une médaille est une autre occasion de grandir à nouveau. Une médaille est une médaille quelle que soit sa couleur.

Argentine vs Allemagne (demi-finale)

Après seulement 23 secondes de jeu, l’Allemagne a pris les devants, marquant dès son premier corner alors que Die Danas s’élançait à un rythme effréné. La discussion passionnée d’avant-match d’Anne Schroeder avait stimulé l’équipe et Sonja Zimmermann a parfaitement placé le tir pour que Hanna Granitzki dévie Belen Succi dans le but argentin.

L’Argentine a couru sur le terrain instantanément mais le tir résultant de la contre-attaque a vu Victoria Granatto manquer le but de peu. Cependant, quelques secondes plus tard, Granatto était de retour et son talent a valu à Las Leonas son premier corner de pénalité. Cécile Pieper s’élança courageusement pour bloquer le tir d’Agustina Gorzelany.

Le quart s’est poursuivi à un rythme effréné avec Selin Oruz pour l’Allemagne montrant de superbes compétences en 3D alors qu’elle soulevait le ballon et tirait directement sur Succi. De l’autre côté, Delfina Thome a fait preuve d’une habileté fascinante pour contourner la défense mais son tir a été arrêté par Julia Sonntag.

Le trimestre qui a commencé de manière si dramatique s’est terminé de façon tout aussi dramatique. L’Argentine a renvoyé une décision et a obtenu un corner de pénalité, qu’Agustina Gorzelany a converti pour l’emmener en tête du tableau des buteurs avec sept buts au total tout au long du tournoi.

Le deuxième quart-temps n’a montré aucun signe d’être moins divertissant et c’est en grande partie l’Allemagne qui a fait preuve de créativité. Anne Schroeder a d’abord volé une balle dans le but mais elle a été refusée. Ensuite, Charlotte Stapenhorst a fait preuve d’une incroyable conscience en essayant de soulever le ballon au-dessus de Succi. Cette tentative s’est simplement glissée par-dessus la barre transversale. Jette Fleschutz a essayé d’entrer dans l’action mais son tir a également volé haut.

Le prochain but est venu de la réflexion rapide de Sofia Toccalino. L’Allemagne s’était éteinte après une faute et Toccalino a lancé le ballon dans le cercle et l’a lancé vers le but. Dans un vrai style d’attaquant, Agustina Albertarrio a réclamé la touche finale.

La seconde mi-temps a commencé avec l’Argentine semblant plus en contrôle. Une partie de la créativité s’était infiltrée de l’attaque allemande, même si la défense allemande avait l’air vraiment concentrée et faisait très bien face à tout ce que l’Argentine lui lançait.

Le match a de nouveau basculé à la fin du troisième quart-temps lorsqu’une merveilleuse finition de Charlotte Stapenhorst a ramené l’Allemagne au niveau. L’Allemagne avait bénéficié d’une pression soutenue et quand Anne Schroeder est entrée dans le cercle et a tiré au but, c’est Stapenhorst qui a réagi en premier pour récupérer le ballon en l’air et l’envoyer au-dessus de Succi.

Alors que le temps s’écoulait, une réaction fantastique de Sonntag a empêché Thome de reprendre la tête alors que l’Argentine poussait pour un autre but.

À trois minutes de la fin, l’Allemagne a perdu Jette Fleschutz sur un carton vert, ce qui signifie qu’elle a joué la majeure partie du reste du match avec un joueur de moins. Ce fut une véritable défense dos au mur pour Die Danas alors que l’Argentine frappait encore et encore sur le but de Sonntag.

Après quatre quarts de hockey palpitants, rien ne pouvait séparer les deux équipes et le match s’est soldé par une fusillade.

Pour l’Allemagne, Nathalie Kubalski est entrée dans le but pour remplacer Sonntag pour la fusillade. Comme elle a sauvé la première tentative, par Julieta Jankunas, cela semblait être une bonne décision. Cependant, les joueurs argentins ont gardé leur sang-froid et

La joueuse du match était l’Argentine Sofia Toccalino.

La dernière journée de la Coupe du monde féminine de la FIH aura lieu le dimanche 17 juillet à l’Estadio Olimpic de Terrassa. Le premier match voit l’Australie et l’Allemagne s’affronter pour la troisième place, l’action commençant à 18h30. Ce match sera suivi de la rencontre qui déterminera les vainqueurs de la Coupe du monde alors que les Pays-Bas, champions en titre, affronteront l’Argentine à 21h30. Toutes les heures sont CEST.

