Les Pays-Bas et la Suède enregistrent des victoires pour sceller leur place pour les quarts de finale

Le champion en titre, les Pays-Bas, avait besoin d’une poussée tardive pour battre la Suisse 4-1 et garantir une place en quarts de finale du Championnat d’Europe dimanche, tandis que la Suède s’est qualifiée facilement lors d’une victoire 5-0 sur le Portugal.

Toujours absente de l’attaquant vedette Vivianne Miedema, qui a été testée positive pour le coronavirus, l’équipe néerlandaise a été tenue à 1-1 jusqu’à la 84e minute lorsque Romée Leuchter a envoyé une tête en boucle haut sur la gardienne pressée Gaëlle Thalman, qui avait fait une série d’arrêts impressionnants. à ce point.

Victoria Pelova a porté le score à 3-1 à la 89e minute, mais seulement après un long contrôle VAR pour hors-jeu, et Leuchter a obtenu son deuxième et le quatrième de l’équipe dans le temps additionnel.

Ayant besoin d’un match nul pour se qualifier, la performance néerlandaise était moins convaincante que l’éventuelle marge de trois buts suggérée. Ce n’était pas suffisant pour assurer la première place du groupe C, qui est allé à la Suède, donc les Pays-Bas doivent ensuite affronter la France en quarts de finale.

Pendant la majeure partie du match, cela a ressemblé à une répétition de la victoire serrée 3-2 contre le Portugal mercredi, lorsque les Néerlandais ont eu du mal à garder le contrôle d’un match qu’ils étaient clairement les favoris pour gagner.

Après une première mi-temps sans but notable principalement pour une revue vidéo annulant un penalty pour les Pays-Bas, l’équipe néerlandaise a pris les devants à la 49e minute lorsque la milieu de terrain suisse Ana-Maria Crnogorčević a tenté de diriger le ballon hors de la ligne mais l’a plutôt dévié dans son propre filet. . La réponse suisse a été quasi immédiate, Géraldine Reuteler marquant une passe de Ramona Bachmann.

Le Suisse aurait pu se qualifier avec une victoire bouleversée et a failli prendre la tête peu de temps après le but de Reuteler, mais Coumba Sow a tiré un coup sur le gardien de but puis une deuxième tentative contre le poteau.

La Suède s’est qualifiée en tête du groupe après deux buts juste avant la mi-temps pour éliminer le Portugal.

Filippa Angeldal a ouvert le score à la 21e et a porté le score à 2-0 à la 45e avant un but contre son camp pour la troisième alors que le ballon déviait sur la tête de Carole Costa dans un corner.

Le capitaine Kosovare Asllani a marqué un penalty à la 54e minute et Stina Blackstenius a encore prolongé l’avance de la Suède dans les arrêts de jeu.

