Les Pays-Bas enregistrent une victoire dominante 4-0 contre la Malaisie lors du premier match

Les Pays-Bas, trois fois champions, ont pris un bon départ lors de la deuxième journée de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 en battant la Malaisie 4-0 lors d’un match de la poule C au stade Birsa Munda, ici samedi.

Holland, qui avait remporté le titre lors des éditions 1973, 1990 et 1998, a marqué deux fois au deuxième quart, a survécu à de bonnes attaques au troisième quart et a ensuite inscrit deux autres buts au quatrième quart alors qu’il commençait sa campagne sur une note gagnante. .

L’équipe de l’entraîneur Jeroen Delmee a démarré lentement et n’a commencé qu’après un premier quart-temps vierge. Thijs Van Dam a ouvert son compte à la 19e minute avec un placement sur le terrain et quatre minutes plus tard, Jip Janssen a porté le score à 2-0 en convertissant un coup de pénalité alors que les Néerlandais menaient 2-0 à la mi-temps.

La Malaisie a eu le meilleur des échanges au troisième quart en obtenant trois coins de pénalité mais n’a pas pu capitaliser sur les occasions.

Les Pays-Bas, n ° 3 mondial et l’un des favoris pour le titre ici, ont recommencé au quatrième quart lorsqu’ils ont marqué sur leur deuxième coin de pénalité lorsque Teun Beins s’est converti à la 46e minute.

Ils ont eu une autre chance à la 53e minute sur leur troisième PC mais ont été contrecarrés. Mais Jorrit Croon a donné plus de respectabilité au score en inscrivant le quatrième but pour les Pays-Bas dans les secondes précédant le coup de sifflet final.

Les Pays-Bas ont obtenu trois coins de pénalité et en ont converti un tandis que Janssen a marqué sur leur seul coup de pénalité. La Malaisie a obtenu trois corners de pénalité mais tous sont allés en vain.

Les Néerlandais sont en tête du classement du groupe C à la différence de buts devant la Nouvelle-Zélande, les deux équipes seront à trois points de leur match d’ouverture. Les Pays-Bas ont une différence de buts de +4 tandis que la Nouvelle-Zélande a un GD de +2.

