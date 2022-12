Les Pays-Bas éliminent les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar (AP) – Memphis Depay et Daley Blind ont marqué en première mi-temps et Denzil Dumfries a ajouté un but tardif alors que les Pays-Bas éliminaient les États-Unis de la Coupe du monde avec une victoire 3-1 samedi qui a propulsé les Néerlandais aux quarts de finale .

Le remplaçant Haji Wright en deuxième mi-temps a réduit le déficit américain à 2-1 à la 76e minute lorsque le centre de Christian Pulisic a frappé son pied traînant et a sauté sur le gardien Andries Noppert et dans le filet. Mais Dumfries, qui a aidé sur les deux premiers buts, a marqué sur une volée à la 81e.

Finalistes en 1974, 1978 et 2010, les Oranje ont prolongé leur séquence sans défaite à 19 matchs et affronteront vendredi l’Argentine ou l’Australie.

___

Ronald Blum, L’Associated Press