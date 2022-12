Les Pays-Bas éliminent les États-Unis à la Coupe du monde

AL RAYYAN, QATAR –

Memphis Depay et Daley Blind ont marqué en première mi-temps et Denzel Dumfries a ajouté un but tardif alors que les Pays-Bas éliminaient les États-Unis de la Coupe du monde avec une victoire 3-1 samedi qui a propulsé les Néerlandais en quarts de finale.

Le remplaçant Haji Wright en deuxième mi-temps a réduit le déficit américain à 2-1 à la 76e minute lorsque le centre de Christian Pulisic a frappé son pied traînant et a sauté sur le gardien Andries Noppert et dans le filet. Mais Dumfries, qui a aidé sur les deux premiers buts, a marqué sur une volée à la 81e.

“Quand vous affrontez une équipe avec autant de qualité comme ça et que vous leur donnez trois, quatre occasions, ils vont en mettre trois ou quatre à l’extérieur”, a déclaré le capitaine des États-Unis Tyler Adams. “Nous pouvons montrer que nous pouvons nous accrocher à certaines des meilleures équipes du monde, certains des meilleurs joueurs du monde, et c’est beaucoup de progrès pour le football américain. Nous allons dans la bonne direction, c’est sûr, mais nous devons continuer à pousser, parce que nous n’en sommes pas encore là. Mais nous sommes proches.

Finalistes en 1974, 1978 et 2010, les Oranje ont prolongé leur séquence sans défaite à 19 matchs et affronteront vendredi l’Argentine ou l’Australie.

Ce fut une fin décevante pour une équipe américaine reconstruite qui espérait dépasser les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Utilisant la deuxième équipe la plus jeune du tournoi, les Américains ont atteint le strict minimum pour considérer la Coupe du monde comme un succès, battant L’Iran dans sa finale de phase de groupes pour atteindre les huitièmes de finale.

Mais tout comme en 2010 contre le Ghana et 2014 contre la Belgique, les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale. Les Américains sont sans victoire en 12 matchs contre des adversaires européens à la Coupe du monde depuis 2002, perdant six, et sont 1-7 lors de la huitièmes de finale du tournoi.

“Je pense que nous avons fait des progrès”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter. “Quand les gens regardent notre équipe, ils voient une identité claire. Ils voient des gars qui sortent et se battent les uns pour les autres. Ils voient le talent sur le terrain. Nous avons fait des progrès, mais ce soir-là, nous avons échoué.”

Pulisic, jouant quatre jours après s’être blessé lors de son but vainqueur contre l’Iran, a eu une chance de donner l’avantage aux États-Unis à la troisième minute, mais Noppert, ne disputant que son quatrième match international, a bloqué son tir à bout portant. Alors que les Américains cherchaient un but égalisateur, Noppert a plongé pour arrêter l’effort de 25 verges de Tim Weah à la 42e.

La foule de 44 846 personnes était bien revenue du terrain au stade rénové de Khalifa International, qui dispose d’une piste d’athlétisme et était plus discret que les spectateurs bruyants du match contre l’Iran.

Alors que les États-Unis avaient le meilleur jeu au départ, les Néerlandais ont pris les devants après avoir brisé la presse américaine. Dumfries a réussi une passe du flanc droit alors que Depay se dirigeait sans marque dans la surface de réparation. Son tir du pied droit à 14 mètres a battu le gardien Matt Turner au deuxième poteau à la 10e minute pour son 43e but international, le plaçant en possession exclusive de la deuxième place sur la liste des buteurs néerlandais derrière les 50 de Robin van Persie.

Le but était le premier autorisé par les États-Unis à partir du déroulement du tournoi. En 37 matches de Coupe du monde, les Américains n’ont jamais gagné un match dans lequel ils étaient menés.

Les Pays-Bas ont doublé la mise sur pratiquement le coup de pied final de la première mi-temps, dans la première minute du temps additionnel. Après une série d’échanges rapides après une remise en jeu, Dumfries a obtenu un centre autour de Tyler Adams et a trouvé Blind grand ouvert au point de penalty. Blind n’a marqué que son troisième but international – son premier en huit ans. Gio Reyna a alimenté un Weston McKennie ouvert à la 54e, mais il a skié son tir au-dessus de la barre transversale.

Wright est entré à la 67e et a marqué son deuxième but international, suscitant les espoirs américains. Mais Dumfries n’a pas été marqué par Tim Ream et Antonee Robinson et a utilisé son pied gauche pour voler le centre de Blind.

“Juste en regardant autour de ce vestiaire, le silence est assourdissant”, a déclaré Turner. “Nous voulons tous créer des moments pour que les gens à la maison tombent amoureux du jeu et ce soir n’était malheureusement pas l’un de ces soirs.”

LES JEUNES ET LES AGITIÉS

La formation de départ pour les États-Unis était la plus jeune pour un match à élimination directe de la Coupe du monde à 25 ans et 86 jours. Le plus bas précédent était de 27 ans, 19 jours pour la défaite en demi-finale de 1930 contre l’Argentine.

CHAMBRE DU FORMATEUR

L’attaquant américain Josh Sargent ne s’est pas habillé après s’être blessé à la cheville droite contre l’Iran.

SUIVANT

Les Pays-Bas joueront ensuite vendredi au Lusail Stadium, le site de la finale de cette année.

Les Américains débutent le cycle 2026 avec un match contre la Serbie le 25 janvier à Los Angeles et affrontent la Colombie trois jours plus tard à Carson, en Californie. Les matchs ne sont pas aux dates de la FIFA, ce qui signifie que la plupart des joueurs de la Major League Soccer seront utilisés.