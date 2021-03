Sept personnes sont décédées peu de temps après avoir reçu leur injection de Covid-19 au cours de la première semaine du déploiement du vaccin en Corée du Sud, qui a commencé le 26 février. Les sept cas impliquaient le vaccin AstraZeneca, et 17 autres qui ont reçu le vaccin ont eu des réactions graves et non mortelles. Depuis lors, il y a eu 46 réactions plus graves, mais aucun décès supplémentaire, et près de 562 000 personnes ont reçu le vaccin, selon les données du gouvernement. Les autorités sanitaires sud-coréennes n’auraient trouvé aucune preuve que les décès ont été causés par le vaccin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy