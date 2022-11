Les Pays-Bas devancent le Sénégal alors que Cody Gakpo brille lors de sa première Coupe du monde

DOHA, Qatar – Les Pays-Bas ont mis en place un potentiel décisif dans le Groupe A contre l’Équateur vendredi en ouvrant leur campagne de Coupe du monde par une victoire 2-0 contre le Sénégal au stade Al Thumama.

Les buts de Cody Gakpo et Davy Klaassen dans les cinq dernières minutes ont assuré une marge de victoire confortable contre les champions d’Afrique, qui doivent maintenant battre le pays hôte, le Qatar, lors de leur prochain match pour conserver l’espoir de trembler pour le deuxième tour.

Réaction rapide

1. Gakpo arrache une victoire tardive contre le Sénégal

Cody Gakpo a été à la hauteur de sa réputation en tant que l’un des jeunes attaquants recherchés en Europe en remportant une victoire 2-0 pour les Pays-Bas lors de leur match d’ouverture du Groupe A contre le Sénégal. L’attaquant du PSV Eindhoven Gakpo a failli déménager à Manchester United cet été et reste sur leur radar avant la fenêtre de transfert de janvier. Et lors de son premier match sur la scène de la Coupe du monde, le joueur de 23 ans a assuré que l’équipe de Louis van Gaal a pris un départ gagnant et s’est donné l’avantage dans la course pour se qualifier pour le deuxième tour en tant que vainqueur de groupe.

Alors que le match dérivait apparemment vers un match nul 0-0, Gakpo est arrivé tard dans la surface de réparation du Sénégal pour diriger le centre de Frenkie de Jong devant un hésitant Edouard Mendy dans le but des champions d’Afrique. Gakpo avait été silencieux pendant le match après avoir été déployé dans un rôle plus profond par Van Gaal et les Néerlandais avaient du mal à avoir un impact contre une équipe sénégalaise sans leur talisman blessé Sadio Mane. Mais avec les vainqueurs de groupe qui doivent affronter les deuxièmes du groupe B – probablement le Pays de Galles ou les États-Unis – gagner le groupe signifie éviter un affrontement potentiel contre l’Angleterre, donc les trois points pourraient être cruciaux pour les Néerlandais, qui ont fait 2 -0 dans les dernières secondes du temps d’arrêt lorsque Davy Klaassen a profité d’une autre erreur de Mendy.

Quant au Sénégal, bien qu’il se soit créé quelques occasions en deuxième mi-temps, il n’a pas laissé entendre qu’il pourrait devenir la première équipe africaine à dépasser les quarts de finale au Qatar. Leur affrontement avec l’Equateur mardi prochain devrait être le match qui décidera de leur sort.

Cody Gakpo continue son excellente forme pour le club avec un premier but crucial pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022. (Photo de François Nel/Getty Images)

2. Pas de Sadio Mane, pas de fête pour le Sénégal — Et les Néerlandais rentreront bientôt chez eux aussi

Nous savions déjà que Sadio Mane serait une énorme perte pour le Sénégal, mais la blessure qui a contraint leur meilleur buteur de tous les temps à quitter Qatar 2022 a laissé l’équipe d’Aliou Cissé édentée en attaque. Le Sénégal ne porte tout simplement aucune menace à l’avenir sans l’attaquant du Bayern Munich, avec Ismaila Sarr de Watford et Boulaye Dia de Salernitana loin du niveau de leur coéquipier vedette. C’est une équipe pleine de talent et au pedigree gagnant, ayant remporté la Coupe d’Afrique des Nations de cette année, mais sans un attaquant fiable, le Sénégal ne dérangera pas les meilleures équipes du tournoi.

Et il en va de même pour les Pays-Bas, qui seraient en lice pour aller plus loin dans la compétition s’ils n’avaient qu’un seul attaquant comparable à leurs grands de ces derniers temps, tels que Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy et Marco van Basten. L’équipe de Louis van Gaal a des joueurs de classe mondiale plus loin dans Virgil van Dijk et Frenkie de Jong, mais leurs joueurs attaquants sont un niveau en dessous de ce dont les Néerlandais ont vraiment besoin pour réussir au Qatar. Memphis Depay, qui a commencé comme remplaçant, était co-meilleur buteur aux côtés de Harry Kane dans la section européenne des éliminatoires de la Coupe du monde, mais l’attaquant de Barcelone ne va pas déranger les meilleures équipes et Luuk de Jong et Wout Weghorst non plus.

Cody Gakpo pourrait le faire, mais le PSV Eindhoven ne peut pas porter à lui seul les espoirs néerlandais, même s’il a remporté ce match grâce à son but de la tête en fin de match. Selon toute vraisemblance, les deuxièmes de ce groupe affronteront l’Angleterre au deuxième tour et ni le Sénégal ni les Pays-Bas ne sont assez forts pour battre l’équipe de Gareth Southgate.

3. Où sont les fans manquants ?

Dans les jours qui ont précédé le début de la Coupe du monde, la ruée tardive pour acheter des billets pour les matchs a été si intense qu’il ne restait qu’une disponibilité minimale pour seulement six matchs de groupe. Selon la FIFA, presque tous les billets avaient été vendus et nous étions prêts pour des stades pleins pour chaque match. Mais le stade Al Thumama était loin d’être plein pour un affrontement entre les champions d’Afrique et l’une des équipes les mieux soutenues d’Europe.

La fréquentation officielle a été annoncée à 41 721 – pas mal pour un stade répertorié dans le guide officiel de la Coupe du monde comme ayant une capacité de 40 000 places. Alors, où étaient tous les fans et pourquoi tant de sièges vides ? Lors du match d’ouverture du tournoi entre le Qatar et l’Équateur, l’exode massif de supporters au début de la seconde période a été l’un des résultats les plus surprenants et a soulevé des questions quant au type de supporter qui achète des billets et se présente.

Il peut s’agir de locaux qui ont été intrigués par le tournoi, mais qui n’ont pas de véritable passion pour le jeu, d’où leur départ anticipé du match contre le Qatar, ou qui viennent d’acheter des billets et ont décidé de ne pas y assister. Certains forfaits de billets obligeaient les fans à acheter un lot de billets pour des matchs auxquels ils n’avaient peut-être même pas voulu assister, mais ils devaient le faire pour obtenir celui du match qui comptait le plus. Mais quelle qu’en soit la raison, c’est mauvais pour la Coupe du monde d’avoir des matchs aussi attrayants devant des banques de sièges vides. C’est peut-être pour cette raison que le bruit incessant du groupe de supporters sénégalais était si fort – l’écho autour du stade à moitié vide le rendait incroyablement bruyant.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Sénégal: Mendi 5 ; Sabaly 6, Koulibaly 7, Cissé 6, Diallo 6 ; Kouyate 6, Mendy 6 ; Diatta 6, I Gueye 6, Sarr 6 ; Dia 6.

Sous-titres : Jakobs 6, Dieng 6, P Gueye 6, Jackson 6.

Pays-Bas: Nopert 8; De Ligt 6, Van Dijk 6, Ake 7 ; Dumfries 6, De Jong 7 Berghuis 6, Aveugle 6; Gakpo 7; Janssen 6, Bergwijn 6.

Sous-titres : Depay 6, Koopmeiners 6, Klaassen 7, De Roon 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Andries Noppert

Le gardien néerlandais faisait ses débuts internationaux, mais le numéro un de Heerenveen n’a montré aucun signe de nervosité lors d’une performance exceptionnelle qui a été aussi cruciale pour la victoire que le but de Cody Gakpo. Un arrêt au premier poteau de Boulaye Dia en seconde période a été particulièrement important.

Le pire : Edouard Mendy

Les Coupes du monde consistent à livrer dans les grands moments et l’incapacité du gardien sénégalais Mendy à juger correctement le centre de Frenkie de Jong pour le but de Gakpo a coûté un point à son équipe. Le gardien de Chelsea a ensuite renversé un tir tardif de Memphis Depay pour offrir à Davy Klaassen un deuxième but dans le temps d’arrêt.

Faits saillants et moments marquants

Les fans du Sénégal viennent toujours avec l’ambiance.

C’est la fête du Sénégal au Stade Al Thumama 🤩🕺🫡#SEN pic.twitter.com/YEftEr0hvN – ESPN Inde (@ESPNIndia) 21 novembre 2022

Un deuxième but dans le temps additionnel a scellé la victoire des Pays-Bas et l’équipe de Louis van Gaal a pris un bon départ.

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Pays-Bas : porte à 7 matchs la série de victoires consécutives de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA ; il est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de WC GS (dernière défaite : 1994 contre BEL)

– Le but de Cody Gakpo est le 6e but du feu vert en Coupe du monde par un joueur néerlandais à la 80e minute ou plus tard

Suivant

Sénégal: L’équipe d’Aliou Cissé affrontera ensuite le Qatar le 25 novembre, puis l’Équateur le 29 novembre, deux matchs à gagner s’ils espèrent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Pays-Bas: Un départ gagnant est exactement ce dont les Néerlandais avaient besoin, et ils affronteront ensuite l’Équateur le 25 novembre, suivi du Qatar le 29 novembre.