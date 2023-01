Les Pays-Bas décrochent le bronze avec une victoire 3-1 contre l’Australie

Le skipper Thierry Brinkman a marqué un doublé alors que les Pays-Bas revenaient d’un déficit de buts pour battre l’Australie 3-1 et remporter la troisième place de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 dimanche.

Il s’agit de la quatrième médaille des Pays-Bas dans la Coupe du monde masculine, car ils avaient terminé deuxièmes des deux dernières éditions en 2014 et 2018 et avaient terminé troisièmes de la Coupe du monde 2010 disputée à New Delhi.

L’Australie a ouvert le score à la 13e minute lorsque le scintillement de traînée Jeremy Hayward a converti son premier corner de pénalité. Ils ont également maintenu leur avantage d’un but au deuxième quart alors qu’ils menaient 1-0 à la mi-temps.

Mais les choses se sont détériorées pour eux dans la seconde moitié du match alors que l’Australie a concédé trois buts alors que la jeune équipe de joueurs énergiques représentant les Pays-Bas a dominé la procédure au troisième quart et a décroché la troisième place de la Coupe du monde.

Après que le spécialiste des corners Jip Janssen a ramené le niveau des Pays-Bas en convertissant un corner à la 32e minute, Brinkman a mené les Pays-Bas 2-1 avec un superbe but dévié à la 34e minute, capitalisant sur une erreur défensive alors que les Néerlandais lançaient un contre rapide. -attaque.

Brinkman a marqué son deuxième but en cinq minutes alors que les Pays-Bas prenaient le contrôle du match, capitalisant sur certaines erreurs commises par les Australiens en défense. Les trois buts des Néerlandais sont survenus au troisième quart alors qu’ils poursuivaient et dominaient le quart.

Les Néerlandais ont absorbé la pression exercée par les Kookaburras dans le quatrième et dernier quart-temps, même lorsqu’ils ont été réduits à 10 joueurs après que Thijs Van Dam a reçu un carton jaune pour un tacle glissé dangereux à l’intérieur du cercle de tir à la 52e minute.

Brinkman, qui était superbe en attaque, s’est avéré égal en défense alors qu’il mobilisait superbement ses ressources pour tenir les Australiens à distance.

L’Australie avait 68% de possession dans la moitié de terrain adverse et a fait 21 entrées dans le cercle contre 16 entrées australiennes. L’Australie a eu quatre coins de pénalité dont elle a marqué un but tandis que les Pays-Bas avaient cinq PC et en ont converti un.

