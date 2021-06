Les Pays-Bas de retour dans le grand temps

Après avoir échoué à se qualifier pour l’Euro 2016 ou la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas reviennent sur le devant de la scène et visent à faire forte impression dans ce Championnat d’Europe dans un groupe comprenant également l’Autriche, l’Ukraine et les débutants de la Macédoine du Nord.

AFP Sport jette un œil sur les quatre équipes qui tentent d’atteindre les huitièmes de finale.

Pays-Bas

Après une période de marasme, les Pays-Bas semblent à nouveau une force avec laquelle il faut compter malgré leur entrée dans l’Euro sans l’arrière central Virgil van Dijk alors qu’il se remet d’une blessure au genou. Leur renouveau a commencé sous Ronald Koeman, qui les a emmenés en finale de la Ligue des Nations en 2019 et a également supervisé une victoire 4-2 en Allemagne lors des qualifications alors que les Néerlandais ont terminé deuxièmes du groupe C.

Cependant, Koeman est parti en août dernier pour rejoindre Barcelone. Ils ont connu un démarrage lent sous la direction du nouvel entraîneur Frank de Boer et ont perdu 4-2 en Turquie lors des qualifications pour la Coupe du monde en mars. Néanmoins, ils font preuve de qualité dans toute leur équipe, de Matthijs de Ligt en défense centrale à Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum au milieu de terrain et Memphis Depay et Wout Weghorst à l’avant. Jouer à des jeux de groupe à la maison à Amsterdam est un coup de pouce supplémentaire.

Joueur à suivre : Frenkie de Jong

De Jong incarne la nouvelle génération néerlandaise, le milieu de terrain de 24 ans ayant percé depuis l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018. Après avoir aidé l’Ajax à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en 2019, le meneur de jeu profond a déménagé à Barcelone dans le cadre d’un contrat très important et a d’abord eu du mal à trouver sa meilleure forme. Cependant, il vient de terminer une saison exceptionnelle avec les Catalans sous Koeman, ajoutant des buts tardifs dans la surface et des buts à son jeu.

Ukraine

L’Ukraine s’est qualifiée pour un troisième Euro consécutif et sera impatiente de faire meilleure impression cette fois après être sortie en phase de groupes lorsqu’elle a co-organisé avec la Pologne en 2012, puis avoir échoué à inscrire un but ou un point en 2016.

Sous Andriy Shevchenko, l’ancien attaquant légendaire qui a dirigé son pays jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2006, l’Ukraine a dominé son groupe de qualification pour l’Euro 2020 devant le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Parmi les résultats récents notables, citons une victoire à domicile en Ligue des Nations contre l’Espagne et un match nul contre la France lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Joueur à suivre : Oleksandr Zinchenko

Le joueur de 24 ans a connu une saison impressionnante à Manchester City. Utilisé principalement à l’arrière gauche par Pep Guardiola, Zinchenko joue généralement un rôle central au milieu de terrain pour son pays et portait le brassard de capitaine lors de leurs éliminatoires de la Coupe du monde en mars.

L’Autriche

L’Autriche n’a remporté aucun match lors de l’une de ses deux précédentes apparitions à l’Euro : en tant que co-organisateur de l’Euro 2008, puis de l’Euro 2016.

Ici, ils sont considérés comme un outsider potentiellement dangereux, avec une équipe de 26 joueurs contenant 21 joueurs qui ont joué en Bundesliga la saison dernière.

L’Allemand Franco Foda a pris les commandes après une mauvaise performance lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018, et l’Autriche s’est remise de la défaite de ses deux premiers éliminatoires de l’Euro pour se classer deuxième de son groupe derrière la Pologne.

Joueur à suivre : David Alaba

Alaba, 28 ans, a tout gagné au cours de la dernière décennie au Bayern Munich et relèvera un nouveau défi au Real Madrid après l’Euro. Après s’être fait un nom en tant qu’arrière gauche, il a continué à jouer régulièrement au poste d’arrière central du Bayern. Il peut également jouer au milieu de terrain central et a été utilisé sur l’aile gauche de son pays.

Macédoine du Nord

La qualification pour un premier tournoi majeur a été un exploit sensationnel pour la nation balkanique de deux millions d’habitants qui a fait des progrès majeurs sous la direction de l’entraîneur Igor Angelovski ces dernières années.

Ils ont terminé troisièmes de leur groupe de qualification derrière la Pologne et l’Autriche, mais ont obtenu une place en finale via les barrages de la Ligue des Nations. Une victoire 1-0 en Géorgie en novembre dernier a assuré leur qualification historique.

Joueur à suivre : Goran Pandev

Il s’agira probablement du seul et unique tir du joueur de 37 ans dans un tournoi majeur avec son pays après une carrière réussie au niveau des clubs, couronnée par une victoire en Ligue des champions avec l’Inter en 2010. Jouant toujours en Serie A pour Gênes, il Il convenait que Pandev, qui compte 118 sélections pour son pays, ait marqué le but en Géorgie qui a assuré la qualification.

Matchs du Groupe C (tous les horaires IST)

13 juin, dimanche – Autriche v Macédoine du Nord (21h30, Bucarest)

14 juin, lundi – Pays-Bas vs Ukraine (12h30, Amsterdam)

Jeudi 17 juin – Ukraine vs Macédoine du Nord (18h30, Bucarest)

Vendredi 18 juin – Pays-Bas vs Autriche (12h30, Amsterdam)

Lundi 21 juin – Ukraine vs Autriche (21h30, Bucarest)

21 juin, lundi – Macédoine du Nord vs Pays-Bas (21h30, Amsterdam)

