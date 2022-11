Les Pays-Bas coulent le Sénégal 2-0 alors que Cody Gakpo et Davy Klaassen frappent

Les Pays-Bas ont surpris le Sénégal avec deux buts rapides en seconde période de leur match d’ouverture à Doha lundi.

Les Néerlandais ont réussi à sortir vainqueurs d’un match très disputé alors que leurs homologues africains ont fait preuve de résilience pendant 90 minutes.

Cody Gakpo a marqué vers la fin du temps de jeu tandis que le remplaçant Davy Klaassen a inscrit le deuxième but dans le temps additionnel pour battre le Sénégal 2-0 lors de son match d’ouverture du groupe A de la Coupe du monde au stade Al Thumama.

Les deux équipes avaient eu du mal à sortir de l’impasse jusqu’à la fin du match, les Néerlandais n’ayant pas réussi à marquer avec plusieurs tentatives de but.

« C’était un match difficile et nous n’avons pas fait attention au ballon… Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux mais la victoire nous donne évidemment une bonne sensation. Nous étions clairement à la recherche d’un but et nous l’avons finalement obtenu”, a déclaré Gakpo après le match.

Les Pays-Bas rencontreront l’Équateur lors de leur deuxième match le 25 novembre, tandis que le Sénégal jouera contre le Qatar le même jour.

