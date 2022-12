Les Pays-Bas contre l’Argentine voient un record de 18 cartons jaunes

L’Argentine a remporté vendredi une victoire spectaculaire aux tirs au but 4-3 contre les Pays-Bas pour revendiquer une place en demi-finale de la Coupe du monde, mais le match restera dans les mémoires pour les 18 cartons jaunes et un rouge distribués par l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz pour établir un nouveau enregistrement.

Dans un match passionnant, après avoir mené 2-0 grâce au but et à la passe décisive de Lionel Messi, l’Argentine a perdu son avance dans un effondrement tardif du temps réglementaire. Les Pays-Bas ont égalisé à la 11e minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps alors que Wout Weghorst a marqué lorsque le milieu de terrain Teun Koopmeiners s’est levé pour tirer un coup franc sur le bord de la surface avant de glisser une passe sous le mur pour que l’attaquant rentre à la maison.

Le gardien argentin Emiliano Martínez a sauvé deux tentatives lors de la fusillade, alors que Lautaro Martinez a marqué le penalty décisif, mais les tensions ont débordé alors que les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises tout au long de ce qui a été appelé la «bataille de Lusail».

À un moment donné, Leandro Paredes a lancé le ballon en direction du banc des Pays-Bas, avant que le capitaine néerlandais Virgil van Dijk ne réponde en jetant Paredes au sol. Le défenseur Denzel Dumfries a reçu deux cartons jaunes coup sur coup lors de la séance de tirs au but.

Au total, 15 joueurs sur le terrain ont reçu un carton, un nouveau record en Coupe du monde.

“Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que vous ne pouvez pas être honnête”, a déclaré Messi, qui a affronté le patron des Pays-Bas Louis van Gaal après le match, à la télévision argentine. “Si vous parlez, ils vous sanctionnent; la FIFA doit y réfléchir, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour ces cas-là.”

Liste complète des cartons jaunes des Pays-Bas contre l’Argentine :

– Walter Samuel (31′) – Coaching Argentine

– Jurrien Bois (43′)

-Marcos Acuna (43′)

– Cristian Romero (45′)

– Wout Weghorst (45+2′)

– Memphis Depay (76′)

– Lisandro Martínez (76′)

-Steven Berghuis (88′)

– Leandro Paredes (89′)

– Lionel Scaloni (90′) – Entraîneur de l’Argentine

– Lionel Messi (90+10′)

– Nicolas Otamendi (90+12′)

– Steven Bergwijn (91′) – ET

– Gonzalo Montiel (109′) – ET

– Pezzella allemande (112′) – HE

– Denzel Dumfries (128′) – Tir au but

– Denzel Dumfries (129′) – Tir au but (2ème jaune = rouge)

– Noa Lang (129′) – Tir au but

L’arbitre Antonio Mateu Lahoz était libéral avec son utilisation du carton jaune. ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Voici une liste de certains des autres matchs de la Coupe du monde qui ont vu beaucoup de cartes. Noter: La première fois que des cartons rouges et jaunes ont été utilisés, c’était lors de la Coupe du monde de 1970 au Mexique.

2002 – Cameroun contre Allemagne (16)

Avant la Coupe du monde 2022, le record du plus grand nombre de cartons jaunes a été enregistré lors des huitièmes de finale de 1994 entre le Nigeria et l’Italie, où il n’y en avait que 9.

Cependant, Sénégal contre UruguayLe match nul 3-3 a vu 12 jaunes avant la victoire 2-0 de l’Allemagne sur le Cameroun le même jour, 16 joueurs ont été avertis et deux expulsés par l’arbitre espagnol Antonio Jesus Lopez Nieto.

Le milieu de terrain camerounais Marc Vivien-Foe et l’attaquant allemand Carsten Jancker ont reçu un avertissement dans les 10 minutes, tandis que l’Allemand Carsten Ramelow a été expulsé à la 40e minute pour fautes répétées. Neuf cartons sont venus en première mi-temps, puis sept autres lorsque le remplaçant camerounais Patrick Ruffo a été expulsé à la 78e minute.

2006 – Portugal contre Pays-Bas (16)

La tristement célèbre “Bataille de Nuremberg” lors des huitièmes de finale de 2006 comprenait techniquement 16 jaunes, mais quatre d’entre eux étaient des deuxièmes jaunes qui ont conduit à un rouge.

Il n’a fallu que deux minutes au milieu de terrain néerlandais Mark van Bommel pour entrer dans le livre et quatre autres cartons jaunes sont sortis avant la mi-temps, dont un deuxième pour le Portugais Costinha pour le handball.

Cela signifie que 11 autres jaunes ont suivi en seconde période alors qu’une mêlée sur la ligne de touche a éclaté à la 50e minute, puis une autre mêlée est survenue alors que Khalid Boulahrouz a été expulsé à la 63e minute après avoir commis une faute sur Luis Figo.

Alors que les deux équipes étaient à 10 hommes, Deco a été expulsé à la 78e minute et Giovanni van Bronckhorst à la 95e.

Oh et le match s’est terminé 1-0 contre le Portugal.

2010 – Pays-Bas contre Espagne (14)

Le coup de pied de karaté de Nigel de Jong sur Xabi Alonso a attiré beaucoup d’attention. CARL DE SOUZA

Un autre match impliquant les Pays-Bas, cette fois c’était la finale de la Coupe du monde et il y a eu prolongation aussi.

Cinq cartes sont venues en première mi-temps, avec le célèbre coup de pied de karaté de Nigel de Jong sur Xabi Alonso le choix du peloton. Quatre autres sont venus dans la seconde.

Avec le match 0-0 après 90 minutes, le défenseur néerlandais John Heitinga a reçu une deuxième mise en garde à 108 minutes avant qu’Andres Iniesta ne donne la victoire à l’Espagne avec un but à quatre minutes de la fin.