Les Pays-Bas cherchent à casser les ratés de la Coupe du monde au Qatar 2022

S’il y a une équipe qui mérite d’être rachetée à la Coupe du monde, ce sont les Pays-Bas. Le onze néerlandais a atteint trois fois la finale de la Coupe du monde. À chaque fois, il est tombé tragiquement en tant que finaliste.

Dans deux d’entre eux, les Néerlandais ont perdu contre les pays hôtes, l’Allemagne de l’Ouest en 1974 et l’Argentine en 1978, respectivement. Leur course dominante en tant que prétendants est survenue à une époque où les Néerlandais affichaient un «football total» – un style de football fluide et fluide.

Cette époque des années 1970 a incité une équipe néerlandaise qui a toujours participé à des tournois en tant que concurrent. Johan Cruyff, peut-être le joueur le plus influent de l’histoire du sport, a révolutionné le jeu. Son ” Cruyff Turn ” est sorti en grand écran contre la Suède en 1974. Cruyff a trompé le défenseur avec un faux et un revers en un seul mouvement.

La finale de 1974 disputée à Munich était une seconde mi-temps à sens unique. Les Néerlandais ont poursuivi leur troisième attaque avec une poursuite incessante de l’égalisation. Pourtant, les Néerlandais ont perdu, 2-1, ne parvenant pas à capitaliser sur une douzaine d’occasions de tir. Malgré le résultat, le consensus parmi les fans était que les Pays-Bas étaient la meilleure équipe, mais ils n’ont tout simplement pas eu de chance.

Cependant, ce n’était pas le cas à Buenos Aires contre Oswaldo Ardiles et Mario Kempes en 1978. L’Argentine a dominé les Néerlandais, 3-1, en route vers la première victoire du pays en Coupe du monde.

La troisième tentative de gloire des Oranje a eu lieu lors d’Afrique du Sud 2010. Le style de passe court et rapide de l’Espagne et le but en prolongation d’Andres Iniesta se sont avérés essentiels pour le premier trophée de Coupe du monde de La Furia Roja. En réalité, ce match était indissociable. Arjen Robben a raté une occasion majeure sur une échappée qui a peut-être fait la différence en faveur des Pays-Bas.

Un rival acharné

Les Pays-Bas en veulent certainement à l’Allemagne, à l’Argentine et à l’Espagne pour ces matchs. Pourtant, une autre équipe sud-américaine est au centre des batailles les plus notables des Néerlandais.

Les Pays-Bas ont une histoire de dissensions amères avec le Brésil. En quarts de finale de USA 1994, des buts de Romário, Bebeto et Dunga ont éliminé les Néerlandais 3-2. À peine quatre ans plus tard, Philip Cocu et Ronald de Boer ont raté leurs tirs au but alors que le Brésil avançait en demi-finale.

Cependant, l’histoire de la dissension est devenue une rivalité en Afrique du Sud 2010. Les Flying Dutchmen ont retrouvé l’honneur avec une victoire 2-1 en quarts de finale. Deux buts de Wesley Sneijder ont envoyé l’équipe en demi-finale. Puis, quatre ans plus tard, les Pays-Bas ont de nouveau battu le Brésil. Cette fois, il s’agissait des éliminatoires pour la troisième place avec une victoire dominante 3-0 dans la capitale brésilienne.

botte dorée

Tout au long des hauts et des bas, les Pays-Bas sont responsables de certains des joueurs de football les plus célèbres de l’histoire.

Par exemple, des légendes comme Johan Cruyff, Edgar Davids, Wesley Sneijder et Ruud Gullit ont joué dans les Coupes du monde pour la Hollande. Ce dernier était l’attaquant et capitaine qui a mené les Oranje à leur premier et unique championnat majeur. Cette équipe a remporté l’Euro 1998 avec des joueurs comme Marco van Basten, Ronald Koeman et Frank Rijkaard.

Russie 2018 a marqué un tournant pour une nouvelle génération de joueurs néerlandais. Les Pays-Bas n’ont pas réussi à se qualifier pour cette Coupe du monde. Maintenant, de nombreux joueurs sur le côté entrent avec une puce sur l’épaule avec un microscope historique sur eux.

Les Pays-Bas sont le dernier pays “puissant” à avoir remporté une Coupe du monde.

Les Pays-Bas cherchent à briser les ratés de la Coupe du monde

Tout au long de la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les Pays-Bas ont terminé en tête de leur classement. Cependant, en raison du format du tirage au sort de la Coupe du monde, les Néerlandais se sont en fait inscrits en tant qu’équipe du «groupe 2». Elle était donc dans le même bateau que les États-Unis, la Suisse et l’Allemagne, entre autres.

Les Pays-Bas ont fait partie du groupe A. Les autres membres de ce groupe sont le Sénégal, l’Équateur et les hôtes, le Qatar. Bien que les Pays-Bas soient la véritable tête d’affiche de ce groupe, le Qatar a été automatiquement assigné à la position A1 en tant que nation hôte.

Les Flying Dutchmen cherchent à briser leur période de sécheresse et à remporter la première Coupe du monde des Pays-Bas. Mené par le défenseur central et capitaine de l’équipe de Liverpool Virgil van Dijk et le joueur hybride Memphis Depay de Barcelone.

Les étoiles ouvrent la voie

En tant que n ° 9 pour Barcelone, Depay est le meilleur buteur du club et du pays. Cependant, il porte le numéro 10 de son équipe nationale – un numéro attribué à un distributeur créatif. Utilisant cet amalgame de rôles, Memphis Depay a capitalisé en inscrivant 12 buts en 10 matchs pour les Oranje lors des qualifications.

Portant le célèbre numéro 10, Memphis Depay marche dans la peau de prédécesseurs comme le milieu de terrain d’élite à la retraite Wesley Sneijder – qui a mené les Néerlandais à la finale en 2010, et l’ancien attaquant Dennis Bergkamp, ​​qui a été constamment critiqué pour son comportement lâche sur le terrain. Bergkamp mettrait en œuvre des tactiques sales, comme marcher par inadvertance sur les orteils des adversaires et leur couper les chevilles avec intention.

L’élan des buts semble tourner en faveur de Memphis Depay alors que l’homme du Barça a mis le ballon au fond des filets 11 fois en 24 matches de la saison 2021/22 de la Liga. Depay est à huit buts de battre le record national néerlandais, avec Robin van Persie au sommet du classement avec 50 buts. Avec un buteur confiant, les Pays-Bas ont des attentes réalistes pour la gloire de la Coupe du monde au Qatar. Les Néerlandais de Louis van Gaal sont les grands favoris pour remporter le groupe A avec une cote de -160 et +1600 pour remporter le tournoi.

Dispositifs d’ouverture

Historiquement, moins de 10 % des équipes sortent de leur groupe après avoir perdu la première journée de la Coupe du monde. Par conséquent, il devient impératif pour les Néerlandais de battre le Sénégal – “le cheval noir” du groupe A. Les Lions de Teranga ont une liste remplie de joueurs d’élite de la Premier League et seront une force avec laquelle il faudra compter alors qu’ils affronteront le Le XI néerlandais lors du coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2022 le 21 novembre à Doha.

PHOTO : Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images – PEDRO UGARTE/AFP/Getty Images