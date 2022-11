Les Pays-Bas battent le Qatar 2-0 et se qualifient pour le tour à élimination directe

Les Pays-Bas ont terminé la pire performance de tous les pays hôtes de la Coupe du monde en battant le Qatar 2-0 mardi.

Les Néerlandais se sont qualifiés pour les huitièmes de finale tandis que les Qataris, qui étaient déjà éliminés, sont devenus le premier hôte à perdre ses trois matches de groupe lors du plus grand événement du football.

Cody Gakpo a donné l’avantage aux Pays-Bas au milieu de la première mi-temps avec son troisième but en autant de matches et Frenkie de Jong a doublé l’avantage cinq minutes après le début de la seconde mi-temps.

Les Pays-Bas sont trois fois finalistes de la Coupe du monde et ont également terminé troisièmes en 2014, tandis que le Qatar faisait ses débuts en tournoi.

Les Néerlandais n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Les Pays-Bas ont terminé avec sept points en tête du groupe. Le Sénégal, qui a battu l’Équateur 2-1 dans l’autre match de groupe, a pris la deuxième place avec six points. L’Équateur a été éliminé avec quatre points et le Qatar a terminé avec zéro.

La fréquentation du stade Al Bayt, qui a également accueilli la défaite du Qatar contre l’Équateur lors de l’ouverture du tournoi, a été estimée à 66 784 – presque à pleine capacité. Il y avait de petites poches de supporters néerlandais vêtus d’orange et des supporters du Qatar derrière l’un des buts qui scandaient à l’unisson et sautaient de haut en bas.

À un moment donné au cours de la seconde mi-temps, les supporters du Qatar ont brandi un grand drapeau palestinien sur lequel était inscrit « Free Palestine ».

À la 26e minute, Gakpo a pris le contrôle à l’extérieur de la surface, a dribblé vers l’avant et a décoché un puissant tir latéral entre deux défenseurs qui sont entrés dans le poteau droit.

Gakpo est devenu le quatrième joueur néerlandais à marquer lors de trois matchs consécutifs de Coupe du monde après Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) et Wesley Sneijder (2010). Il est également devenu le deuxième joueur à ouvrir le score pour son équipe à trois reprises dans la même phase de groupes après Alessandro Altobelli pour l’Italie en 1986.

Le but de De Jong est venu quand il a sprinté sans contestation pour frapper un rebond à bout portant après un tir de Memphis Depay.

Un troisième but possible pour les Pays-Bas par Steven Berghuis a été annulé à la suite d’une critique vidéo pour un handball dans la préparation.

Berghuis a ensuite frappé la barre dans le temps additionnel.

Alors que les Pays-Bas dominaient la possession du ballon et se créaient beaucoup plus d’occasions, le Qatar avançait à l’occasion et il y avait un moment de nervosité pour les Néerlandais lorsque le gardien Andries Noppert avait du mal à récupérer un tir à longue distance d’Ismael Mohamed après le but de Gakpo.

Gakpo a égalisé le Français Kylian Mbappé et le vétéran équatorien Enner Valencia en tête du classement des buteurs du tournoi.

Pour le club et le pays dans toutes les compétitions cette saison, Gakpo a été impliqué dans 35 buts en 29 apparitions avec 17 buts marqués et 18 passes décisives.

Cela devrait faire du PSV Eindhoven, âgé de 23 ans, la cible d’un transfert coûteux dans les mois à venir.

En huitièmes de finale, les Pays-Bas affronteront l’équipe classée deuxième du groupe B, qui comprend l’Angleterre, l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles.

