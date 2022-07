Les Pays-Bas avaient l’air mal en point lors de la défaite en quart de finale de l’Euro 2022 contre la France

ROTHERHAM, Angleterre – Avant le début de l’Euro 2022 cet été, la milieu de terrain néerlandaise Jill Roord avait fait la une des journaux à domicile lorsqu’elle a appelé le nouveau manager Mark Parsons, en un mot, ennuyeux.

Les réunions d’équipe ont duré trop longtemps et n’étaient pas nécessaires, a-t-elle déclaré, ne parvenant pas à retenir l’intérêt des joueurs. Bien qu’elle ait plus tard rétracté ses déclarations comme un malentendu à cause d’une blague, il y avait un accord parmi les experts que la dernière chose que les joueurs veulent, ce sont des réunions d’équipe qui se poursuivent encore et encore. L’implication était que Parsons ne laissait pas simplement le football couler et était trop concentré sur la conversation longtemps après que les joueurs aient perdu tout intérêt.

2 Connexe

Pendant une grande partie de la défaite 1-0 de samedi contre la France en quart de finale de l’Euro 2022, c’était comme si Parsons avait dû laisser toutes ses tactiques pour le match en dernier dans ses briefings aux joueurs, essayant de transmettre des informations longtemps après que ses joueurs se soient zonés.

Dans une défaite qui a vu les Pays-Bas terminer avec un maigre 0,51 buts attendus et neuf tirs – contre 4,33 xG et 33 tirs pour la France – l’équipe en orange fluo était ironiquement presque invisible, manquant de l’harmonie dont la France se vantait à la pelle.

Aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, avant que Parsons ne prenne le relais, les Pays-Bas avaient peut-être été un peu trop excitants à regarder – toutes les attaques et la défense kamikaze, le manque d’équilibre suffisant pour maintenir tout spectateur dans un état d’attention stressée. Sous Parsons, qui a pris les commandes peu de temps après les Jeux olympiques, il avait été difficile de maîtriser l’équipe, les téléspectateurs et les experts ont laissé un sentiment de sous-performance après leurs matchs. L’entraîneur avait tenté de faire passer les jeunes joueurs – un domaine profondément négligé par son prédécesseur, Sarina Wiegman – et de ranger la défense bâclée.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Besoin d’ESPN ? Commencez à diffuser maintenant

À Rotherham – et pendant tous les matches des Pays-Bas sous leur nouvel entraîneur – il est devenu clair que ses idées les plus grandioses n’ont pas encore pris racine. Les Néerlandais semblaient peu convaincants lors de la phase de groupes de l’Euro 2022, attirant la Suède et dépassant à peine une équipe portugaise qui n’a même pas réussi à se qualifier pour le tournoi jusqu’à ce que la Russie soit suspendue. Alors que l’équipe néerlandaise semblait à nouveau peu convaincante samedi alors que la France les battait avec des tirs, les joueurs de Parsons semblaient être confus et visiblement en dessous de leur meilleur sur le terrain.

L’attaquante néerlandaise Vivianne Miedema est allongée sur l’herbe abattue après la défaite face à la France en quart de finale de l’Euro 2022 samedi. Naomi Baker/Getty Images

Interrogé sur le fait d’être dirigé par un nouveau manager après la défaite de samedi, Roord a déclaré que l’équipe néerlandaise était sur la bonne voie avec Parsons – mais pas encore là.

“Cela prend du temps parfois, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie”, a-t-elle déclaré. “Je pense aussi que nous avons manqué de chance ce tournoi – nous avons des blessures, nous avons COVID … Je pense que nous avons montré de très bons matchs et de bons moments, mais à la fin nous n’étions pas assez bons. Mais c’est quelque chose qui, espérons-le, nous reviendrons bientôt.”

En entrant dans le match nul, la France pourrait se réconforter dans le familier, jouant son quatrième match consécutif à Rotherham – s’ils étaient arrivés à cinq au stade de New York, la ville aurait peut-être dû être renommée Rotherjambon. C’était le site de leur sublime victoire 5-1 contre l’Italie pour ouvrir la phase de groupes, ainsi que leur victoire 2-1 contre la Belgique et bien sûr, leur match nul tardif contre l’Islande.

De match en match, voire de mi-temps à mi-temps, la France avait progressivement semblé un peu plus faible. Il y avait l’argument selon lequel ils avaient été trop durs trop tôt contre l’Italie, donnant de l’espoir à tout le monde et la pression croissante commençait à se faire sentir.

Talentueux mais malchanceux ou talentueux mais mentalement fragile – peut-être les deux ou aucun – tout le monde était au courant de la malédiction des quarts de finale de la France, mais une fois que les Bleues ont commencé à déplacer le ballon contre les Néerlandais, il semblait qu’il n’y aurait qu’un seul résultat. L’équipe française qui avait dominé son groupe a été capable de déplacer le ballon avec une précision décadente alors que les Pays-Bas semblaient parfois tenir bon.

Eve Perisset a marqué le vainqueur du match pour la France en quart de finale de l’Euro 2022 contre les Pays-Bas sur un penalty en prolongation. Sarah Stier/Getty Images

De la défenseuse néerlandaise Dominique Janssen qui a raté son dégagement pour forcer un arrêt précoce de la gardienne du tournoi, Daphne van Domselaar, à l’attaque basse de l’attaquante française Delphine Cascarino, toute l’action se déroulait dans la surface néerlandaise. Le dégagement de Stefanie van der Gragt sur la ligne du tir à bout portant de Melvine Malard a été suivi d’une autre chance du côté français avec Grace Geyoro tirant le ballon sur le torse du défenseur néerlandais alors que la France portait son xG à 1,87 pour la seule première mi-temps. Le xG des Pays-Bas en première mi-temps n’était que de 0,03.

Peut-être que c’était une double dose de café à la pause pour les Néerlandais, ou peut-être que Parsons a trouvé les bons mots dans la courte pause entre les mi-temps, mais quoi qu’il en soit, l’équipe dans les kits orange presque brillants est sortie avec un ressort dans leur étape, s’étant enfin réveillé.

– Regardez EN DIRECT : demi-finale entre l’Angleterre et la Suède (15 h HE mardi)

– Inscrivez-vous à ESPN : Accéder immédiatement

Là où l’attaque et le milieu de terrain avaient été portés – parfois à eux seuls – par Daniëlle van de Donk en première mi-temps, la n°10 néerlandaise a finalement trouvé de l’aide pour aller de l’avant. Avec le milieu de terrain qui prenait vie, la défense n’était pas aussi surmenée et, par conséquent, la France n’était pas capable de créer avec autant de facilité. La tête franche de Wendie Renard sur corner après l’heure de jeu était la première occasion notable des Bleues après la pause.

Mark Parsons a repris l’équipe néerlandaise après le départ de l’entraîneur-chef Sarina Wiegman après les Jeux olympiques de l’an dernier pour entraîner l’Angleterre. Peter Powell/EPA

Malgré les améliorations, les Pays-Bas semblaient toujours plats et incertains d’eux-mêmes à l’avenir, trop comme un devoir rendu par un enseignant frustré, un surligneur marquant tout ce qui ne va pas. Même avec Vivianne Miedema de retour dans l’équipe après un sort avec COVID-19, la figure inspirante n’a pas pu trouver son meilleur football, et en effet, l’attaque était sans but.

Sur le papier, la France contre les Pays-Bas avait été la plus difficile à appeler, à poser un marqueur et à dire quelle équipe gagnerait. Il faisait suite à trois autres quarts de finale qui étaient beaucoup plus serrés que prévu, avec l’Angleterre contre l’Espagne obligée de prolonger, l’Allemagne contre l’Autriche ne s’est terminée qu’à la mort et la Suède a eu besoin de plus de 92 minutes pour trouver un vainqueur contre la Belgique.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 23 JUILLET

• Man City contre Bayern Munich (19 h HE)

• Arsenal contre Chelsea (20 h HE) DIMANCHE 24 JUILLET

• Club Bruges contre Genk (7h30 HE)

• Austin FC contre NY Red Bulls (20 h HE) LUNDI 25 JUILLET

• Santos Laguna contre Pachuca (20 h HE)

• Rayadas contre Puebla (22 h HE) MARDI 26 JUILLET

• Euro SF : Angleterre contre Suède (15 h HE)

Le stade de Rotherham samedi a retenu son souffle alors que Selma Bacha a lancé une course folle à la 87e minute, son centre bien réussi par Geyoro, mais la héroïne du triplé du premier match n’a pu écarter la tête que lorsqu’elle semblait certaine de marquer. Un virage en profondeur dans le temps d’arrêt a rappelé les souvenirs de la nuit précédente, la France étant sur le point de tirer une Suède et d’arracher la victoire à la mort. En effet, Renard était bien placée pour se lever pour rencontrer le ballon, réalisant un arrêt de premier ordre de Van Domselaar, son 10e arrêt du match. Le tir était la dernière action significative de la seconde mi-temps et le 15e tir (et le 13e de la tête) de Renard du tournoi.

Alors que le match s’éternisait, semblant destiné aux tirs au but pour sortir de l’impasse, le ballon est passé d’une zone du terrain à l’autre sans grande conséquence jusqu’à ce que VAR intervienne et accorde un penalty à la France. Eve Périsset est intervenue sur place et a cliniquement balayé le poteau droit, zappant finalement le dernier combat restant d’une équipe néerlandaise qui ne pouvait toujours pas offrir grand-chose à l’avenir. Van Domselaar, le gardien de but, avait été le meilleur joueur de l’équipe néerlandaise ce soir-là – et probablement le meilleur joueur sur le terrain, point final – mais le penalty s’est avéré trop lourd.

Le match s’est décidé sur-le-champ, la France brisant enfin sa malédiction pour atteindre le dernier carré d’un tournoi majeur pour la première fois depuis les Jeux olympiques de 2012. Pourtant, malgré toute leur ruse et leur talent, la France n’avait marqué dans la seconde moitié d’aucun de ses quatre matches de l’Euro jusqu’à présent cet été. La France reste une équipe qui se pose encore des questions et pas seulement avant sa demi-finale contre l’Allemagne.

Pour les Néerlandais, cependant, l’avenir est encore moins clair – éliminés de l’Euro 2022 après avoir remporté l’édition précédente, ils regarderont la demi-finale depuis chez eux.