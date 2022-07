Les Pays-Bas apprivoisent Las Leonas pour remporter un neuvième titre avec style

C’était le match que tout le monde voulait voir. Numéro un au classement mondial de la FIH contre numéro deux. Les champions invaincus de la FIH Hockey Pro League contre les champions en titre de la Coupe du monde. Le néerlandais cool, calme et composé contre le feu et la fougue de Las Leonas.

Avant le match, l’entraîneur-chef des Pays-Bas, Jamilon Mülders, a évoqué la nécessité d’annuler la menace d’Agustina Albertarrio et de Maria Granatto, ce que son équipe a fait, tout en libérant simultanément son rythme, sa vitesse et sa vision dévastateurs sur la défense argentine. Le hockey néerlandais était puissant, convaincant et totalement imparable. Cela a donné aux Oranje leur neuvième titre, Eva de Goede, Xan de Waard, Marloes Keetels, Margot van Geffen et Lidewij Welten recevant tous leur troisième médaille d’or en Coupe du monde.

Lors du match pour la médaille de bronze précédent, l’Australie a brisé le cœur des Allemands en renversant la vapeur dans le dernier quart-temps. L’Allemagne avait semblé impressionnante dans les trois premiers quarts et semblait avoir la médaille de bronze dans le sac, mais l’Australie avait d’autres idées et a marqué deux fois dans les 15 dernières minutes. Les Hockeyroos avaient été maintenus dans le match par l’excellent gardien de but de Jocelyn Bartram, qui a refusé à plusieurs reprises Die Danas.

Australie vs Allemagne (match pour la 3e place/médaille de bronze)

Après son départ fulgurant contre l’Argentine la veille, l’Allemagne a commencé à un rythme un peu moins frénétique dans le match pour la médaille de bronze. Cela s’est traduit par une performance plus structurée de l’équipe européenne mais avec peu d’occasions d’attaquer la défense australienne.

Tout a changé à la 14e minute lorsque Hanna Granitski a trouvé Lena Micheel avec une belle passe qui a disséqué le milieu de terrain. Micheel a traversé la défense et son tir en cours d’exécution a survolé Jocelyn Bartram dans le but australien.

Le deuxième quart-temps a vu l’Australie trouver davantage sa place dans le match. Stephanie Kershaw, qui a connu une excellente Coupe du monde, a joué un rôle déterminant dans la progression de l’équipe. Ses balles en profondeur vers les attaquants posaient des questions à la défense allemande.

Le premier corner du match a été favorable à l’Allemagne après un bon travail de Micheel et Nike Lorenz. La gardienne Bartram et sa défense ont bien géré la tentative de coin de pénalité. C’était la seule vraie chance de marquer au deuxième quart alors que les deux équipes luttaient pour trouver un moyen de dépasser deux unités défensives bien entraînées.

La première vraie chance de l’Australie est venue lorsqu’elle a traversé le milieu du terrain au début du deuxième quart. Encore une fois, c’est Kershaw qui a commencé le mouvement et sa passe a trouvé Rosie Malone. L’attaquante n’avait d’yeux que pour le but alors qu’elle sprintait vers l’avant, mais elle a été rencontrée par la gardienne allemande Nathalie Kubalski qui a bloqué la course de Malone jusqu’à ce que la défense puisse récupérer.

German a répliqué rapidement lorsque Pia Maertens a percé et n’avait que Bartram à battre. La gardienne australienne a lu le mouvement avec brio et a réalisé un arrêt fantastique pour garder son équipe dans le match.

L’Australie pensait être revenue dans le match juste avant la pause en fin de troisième quart-temps. Une longue période de jeu a conduit à un corner de pénalité, mais Maertens remplissait autant ses rôles défensifs que ses rôles offensifs et elle a récupéré le ballon en l’air alors qu’il se dirigeait vers le but après un tir de Renee Taylor.

L’Allemagne a commencé le dernier quart-temps sur le rythme le plus élevé alors qu’elle cherchait à renforcer son étroite avance de 1-0. Deux coins de pénalité leur ont donné des opportunités du haut du D, mais la défense australienne a tenu bon.

Cette solide défense a porté ses fruits quelques minutes plus tard lorsque Stephanie Kershaw s’est frayé un chemin à travers la défense allemande et a créé suffisamment d’espace pour tirer devant Kubalski et ramener les scores au niveau avec un peu plus de 10 minutes à jouer.

Dans une sous-histoire du match, un duel émergeait entre Bartram et Maertens alors que le gardien de but a refusé le milieu de terrain offensif à plusieurs reprises, dont deux arrêts assez étonnants au quatrième quart.

L’Australie a pris les devants avec cinq minutes à jouer lorsque Kershaw est apparu pour bondir sur un tir de Claire Colwill. Tout le mouvement avait commencé avec le travail remarquable d’Amy Lawton, qui avait conduit l’équipe vers l’avant tout au long du match.

L’Allemagne a immédiatement retiré son gardien de but pour obtenir un avantage de joueur sur le terrain, mais cela n’a servi à rien car l’Australie a gardé son sang-froid et son sang-froid pour ralentir le temps pour empêcher une renaissance allemande et sceller la médaille de bronze.

La joueuse du match Jocelyn Bartram (AUS) a déclaré : « Je me sens tellement ravie. C’était un match difficile et l’Allemagne était un adversaire coriace, mais nous sommes restés fidèles à nos processus et nous nous en sommes sortis. J’ai travaillé dur ces dernières années pour avoir ma chance, mais mes coéquipiers méritent le crédit car ils ont toujours mon dos.

A LIRE AUSSI | Joueurs de tennis de table indiens Rue Absence de psychologue du sport dans le personnel de soutien du CWG

Argentine vs Pays-Bas (finale/match pour la médaille d’or)

Il y avait des larmes aux hymnes nationaux avec certains athlètes sachant que c’était leur dernier match pour leur pays. Belen Succi et Marloes Keetels ont déjà annoncé qu’il s’agissait de leur dernière sortie sous le maillot national, mais d’autres joueurs ont combattu les émotions avant cette finale très attendue.

L’Argentine a mis la pression très tôt avec deux corners de pénalité dès la première minute. Keetels, qui portait le brassard de capitaine, a arrêté le premier hors de la ligne et le second a vu Austina Gorzelany placer son tir haut au-dessus de la barre transversale.

La première attaque significative des Pays-Bas est venue de la vitesse et de l’habileté de Felice Albers. Cependant, Gorzelany n’est pas seulement une machine à marquer; à cette occasion, elle a montré toute sa capacité défensive pour voler le ballon au bâton d’Albers.

Le premier quart-temps s’est terminé sans but, les deux équipes ayant profité de quelques tentatives, mais aucune des deux équipes n’a pris les devants en termes de tirs au but ou de possession.

Une minute après le début du deuxième quart-temps, Albers s’est avancé pour intercepter une antenne haute lancée par Valentina Costa. Son mouvement dans le cercle a forcé une faute et un coin de pénalité ultérieur. C’était l’ouverture que les champions en titre attendaient. Yibbi Jansen a tiré et Maria Verschoor était sur place pour passer le ballon devant Belen Succi pour donner à l’équipe une avance de but inestimable.

La différence entre les deux équipes à ce stade était que les Pays-Bas jouaient vite mais que l’Argentine faisait tout à la hâte.

Le deuxième but des Pays-Bas est venu via l’approche de la route un. Pien Sanders a lancé une fabuleuse antenne. Laurien Leurink a récupéré et enfilé une passe à Frédérique Matla. Matla a mis le ballon haut dans le filet de Succi.

La pause de la mi-temps n’aurait pas pu arriver assez vite pour l’Argentine, qui s’est accrochée pour voir la menace de deux corners de pénalité sur le coup de la mi-temps, Belen Succi se blessant dans le processus.

L’Argentine est sortie pour la seconde mi-temps déterminée à réduire l’avance néerlandaise, mais dans sa recherche d’un but, l’équipe a perdu son sang-froid. Aucun problème de ce genre n’existait aux Pays-Bas. Le troisième but était un travail d’équipe extrêmement confiant surmonté d’une pure brillance individuelle. Eve de Goede et Sanders ont joué le ballon hors de la défense avec une série de petites passes complexes, puis ont relâché le ballon à Albers qui s’est frayé un chemin à travers le milieu de terrain et la défense argentine avant de dépasser Succi.

Une minute après le début du quatrième quart-temps, Albertarrio a montré qu’elle n’abandonnait pas le combat. L’attaquant a remporté le corner de pénalité et Gorzelany a envoyé le ballon haut dans le but de Josine Koning.

Cela a galvanisé Las Leonas et il y avait beaucoup de mouvement vers l’avant. Le problème était que l’équipe ne se connectait pas et trop de passes se sont égarées ou ont été envoyées avec espoir vers le cercle néerlandais.

Les Pays-Bas ont résisté à la tempête argentine et ont remporté un autre corner de pénalité. Eva de Goede pensait avoir marqué un but pour marquer son retour dans l’équipe mais le coup de sifflet avait disparu et le milieu de terrain avait été refusé.

Le joueur du match Felice Albers (NED) a déclaré : « C’est une sensation formidable. Je suis tellement fier de notre équipe. C’était la meilleure version de notre équipe. Nous étions la meilleure équipe aujourd’hui et c’était notre meilleur match du tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.