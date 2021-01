Le Premier ministre néerlandais par intérim a déclaré que le pays introduirait un certain nombre de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, notamment un couvre-feu et une interdiction de voyager dans 17 pays.

S’exprimant mercredi lors d’une conférence de presse, le Premier ministre par intérim, Mark Rutte, a introduit de nouvelles mesures pour contenir la propagation du Covid-19, notant: «Nous devons faire tout notre possible pour rester en avance sur une troisième vague.»

Le gouvernement devra encore convaincre les législateurs sceptiques de soutenir le couvre-feu de 20h30 à 4h30 avant qu’il ne puisse être appliqué, car l’administration de Rutte est en mode intérimaire depuis sa démission la semaine dernière. Ce sera le premier couvre-feu imposé au pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Premier ministre a également déclaré que son gouvernement interdirait les vols en provenance du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Amérique du Sud à partir de samedi pendant un mois. Le ministre de la Santé, Hugo de Jonge, a souligné que la variante britannique, entre autres, est beaucoup plus contagieuse et que des efforts doivent être faits pour arrêter la croissance de la souche aux Pays-Bas.

Rutte a également recommandé de limiter les visites à domicile. «Les visites à domicile sont une source importante de contamination… Ne recevez pas plus d’une personne à la maison âgée de plus de 13 ans», il a noté.

Mercredi, les autorités sanitaires néerlandaises ont enregistré 5615 nouveaux cas, portant le total du pays à 927110 infections, ce qui en fait l’un des pays les plus touchés par les coronavirus par habitant.

Les Pays-Bas ont également progressé lentement en matière de vaccination, ne vaccinant que 77 000 personnes contre le virus. En comparaison, plus de 4 200 000 ont reçu au moins une dose de vaccin au Royaume-Uni.

