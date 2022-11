Les Pays-Bas affrontent le Qatar et l’Équateur affrontent le Sénégal pour trouver une place dans les 16 derniers

Lire la suite

avec un meilleur résultat contre le Sénégal que les Pays-Bas contre le Qatar.

Les vainqueurs du groupe A affronteront les deuxièmes du groupe B lors des huitièmes de finale. L’échec de la tête du groupe pourrait éventuellement voir les Pays-Bas affronter l’Angleterre au deuxième tour.

L’entraîneur équatorien Gustavo Alfaro a déclaré lundi que la solide performance de son équipe à la Coupe du monde était la preuve d’un écart de plus en plus étroit entre les puissances traditionnelles du football et le peloton de chasse.

L’Équateur est à égalité de points et de différence de buts avec les Pays-Bas en tête du groupe A et n’a qu’à éviter la défaite contre le Sénégal mardi pour s’assurer une place en huitièmes de finale.

“(Je peux) voir une évolution – une grande évolution – des équipes”, a déclaré Alfaro lors d’une conférence de presse d’avant-match.

«Avant, il y avait une différence très marquée entre les favoris et les autres, mais tout à coup, nous assistons à des matchs à égalité. C’est ainsi que fonctionne la croissance – la croissance du football asiatique, du football africain, du football sud-américain.

Pays-Bas vs Qatar

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et le Qatar se jouera au stade Al Bayt.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et le Qatar débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Pays-Bas-Qatar de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays-Bas-Qatar de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Équateur vs Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays-Bas vs Qatar de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Equateur vs Sénégal

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre l’Équateur et le Sénégal aura lieu le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match Équateur vs Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Équateur vs Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Équateur vs Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici