Les Pays-Bas sont bloqués depuis le 14 décembre et ce n’est que très récemment que le taux d’infection du pays a légèrement baissé. Le nombre de cas y est toujours parmi les plus élevés d’Europe, avec une moyenne de 51 cas pour 100 000 personnes au cours des deux dernières semaines, soit à peu près la même moyenne que dans l’État américain de Floride.

Le pays, l’un des plus riches et des mieux organisés d’Europe, a été confronté à un bilan pendant la pandémie; des années d’économisation et de réglementation excessive ont poussé une myriade d’organisations à travailler les unes contre les autres.

Le ministre de la Santé du pays, Hugo de Jonge, avait insisté sur le fait que les vaccinations ne pourraient commencer que le 8 janvier, affirmant que son ministère avait besoin de temps pour se préparer correctement. Mais lors d’un revirement samedi, le gouvernement néerlandais a déclaré que le processus devait être accéléré et, sous la pression d’experts de la santé, a ajouté les agents de santé de première ligne à la liste des premiers à recevoir les vaccinations, citant dans un communiqué le » situation préoccupante en soins aigus. Auparavant, la politique accordait la priorité aux travailleurs des foyers de soins, et non à ceux qui étaient le plus à risque dans les hôpitaux.

Le gouvernement a annoncé qu’il annoncerait lundi quand les premiers coups de feu seraient donnés.

Plusieurs responsables de la santé et hôpitaux ont déclaré qu’ils étaient prêts maintenant à commencer à administrer les vaccins. L’hôpital Catharina Ziekenhuis d’Eindhoven a déclaré à la chaîne publique NOS que les vaccinations pourraient commencer dès l’arrivée des vaccins sur place.

