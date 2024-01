Les pays baltes vont construire un réseau de défense le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie – Tout ce que vous devez savoir

Hanno Pevkur, le ministre estonien de la Défense (EMoD), a annoncé vendredi 19 janvier lors d’une conférence de presse à Riga que l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont convenu de construire une ligne défensive composée d’une série de bunkers reliés entre eux sur leurs frontières orientales pour se défendre. contre une future attaque militaire de la Russie et de la Biélorussie.

Il a souligné que ces plans étaient basés sur les décisions prises lors du sommet de l’OTAN à Madrid en 2023, qui appelait les Alliés à être prêts à défendre leur territoire dès le premier mètre en élaborant des plans de défense régionaux.

Pevkur a déclaré : « Les pays baltes constituent une zone d’opérations et, par conséquent, [our] des installations de défense seront construites en coordination avec la Lettonie et la Lituanie.

Il a ajouté que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a démontré la nécessité d’« installations défensives physiques à la frontière » ainsi que d’une augmentation des niveaux d’équipement, de munitions et de main-d’œuvre.

L’Estonie a indiqué qu’elle construirait environ 600 bunkers en béton reliés aux lignes de distribution pour un coût de plus de 60 millions d’euros (65 millions de dollars). Chaque bunker est conçu pour accueillir dix soldats pendant de longues périodes et comprendrait des couchages et du matériel de survie.

Kaido Tiytus, un conseiller de l’EMoD, a fourni des croquis de la gamme de bunkers qui seraient construits. Celles-ci seraient constituées de tranchées en forme de T, camouflées par le feuillage et conçues pour résister à un coup direct d’un projectile de 152 mm ainsi qu’aux tirs ennemis et aux fragments de projectiles.



Autres sujets d’intérêt L’OTAN organisera les plus grands exercices depuis 35 ans

Des unités de 31 pays membres, soit quelque 90 000 soldats au total, pour participer à des exercices de guerre ; “S’ils nous attaquent, nous devons être prêts.”

Conception schématique de la série de bunkers pour former la ligne défensive de la Baltique. Source Ministère de la Défense estonien

Tiytus a déclaré qu’en plus des complexes de bunkers, des barrières de chars en « dents de dragon », des champs de mines et des barbelés seraient stockés à proximité pour être installés si nécessaire. Ils ne seraient pas placés en temps de paix afin de minimiser les effets sur la population locale et de rendre la maintenance plus simple.

Il a déclaré que « la Russie est et sera la plus grande menace pour la sécurité de l’Estonie. La guerre en Ukraine a réduit la puissance offensive de la Russie, mais… [it is likely] restaurer [its capability] d’ici deux ou trois ans. Nous devons être prêts et faire en sorte que le prix d’une attaque contre l’Estonie soit aussi élevé que possible pour la Russie.»

Le chef du département opérationnel de l’état-major estonien, le colonel Tarmo Kundla, a indiqué que les bunkers en construction seraient disposés de manière à former plusieurs zones de défense à proximité de la frontière. La configuration exacte du plan défensif global serait achevée d’ici la fin de l’année après consultation des communautés locales et des propriétaires fonciers. L’installation des bunkers commencerait au premier semestre 2025, et la construction devrait durer deux à trois ans.

Kundla a noté que les bunkers qui seront construits ne devraient pas être visibles dans la nature ni visuellement dans le paysage. “Les bunkers laisseront des traces à peine perceptibles dans la nature”, a-t-il déclaré.

Il n’y aura pas de sécurité permanente aux bunkers et aucune clôture ne sera placée autour d’eux. Cependant, tous les bunkers auront des portes verrouillables et une sécurité assurée par des visites régulières et des contrôles de sécurité.

Un communiqué ultérieur de l’EMoD, publié au nom des ministres de la Défense des trois pays, indiquait qu’ils avaient également signé une lettre d’intention pour acquérir des armes américaines. Des lance-roquettes multiples HIMARS et d’autres armes avancées et de créer un cadre pour l’utilisation conjointe des systèmes d’armes. L’Estonie et la Lettonie ont également signé un accord de coopération pour assurer la police du ciel de l’OTAN à partir de la base aérienne lettone de Lielvarde, tandis que la piste de la base aérienne estonienne d’Ämari est en réparation.

Le communiqué indique également que des discussions ont eu lieu sur des questions liées au soutien supplémentaire à l’Ukraine, au développement des capacités et au prochain sommet de l’OTAN à Washington.