Les pays baltes vont construire des fortifications communes le long des frontières russe et biélorusse

La zone de guerre a contacté les ministères de la Défense estonien, letton et lituanien et fournira des détails supplémentaires sur ce plan s’ils sont fournis.

“Comme toujours, le Département prend définitivement note des mesures prises par l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie pour renforcer leur collaboration en matière de défense”, a déclaré le major Charles Dietz, porte-parole du Pentagone, dans un courrier électronique à La zone de guerre. « Avec les discussions en cours sur le positionnement mondial de notre armée, nous portons un vif intérêt à ces derniers développements. Le fait que ces pays baltes maintiennent un dialogue ouvert avec les États-Unis et d’autres alliés montre à quel point cette question est importante pour eux.»

Le ministère de la Défense « apprécie vraiment ces efforts conjoints car ils ne sont pas seulement bons pour les pays baltes ; ils contribuent en réalité à assurer la sécurité de l’ensemble de l’alliance de l’OTAN », a ajouté Dietz. « Voir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie s’unir pour leur défense est un bon signe pour la sécurité régionale et pour le maintien de la stabilité. De plus, cela correspond parfaitement à ce que visent l’OTAN et les États-Unis : un front fort et uni à la limite orientale de l’alliance. Il s’agit de montrer que nous sommes tous dans le même bateau et prêts à nous défendre les uns les autres si nécessaire.