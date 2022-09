Les pays baltes refusent l’asile aux insoumis russes

Vladimir Poutine avait précédemment annoncé une mobilisation partielle en Russie

Les États baltes ont exclu la possibilité d’accepter les insoumis russes ou de leur accorder l’asile après que Moscou a annoncé mercredi une mobilisation partielle. Certains d’entre eux ont également cité la mobilisation comme une raison d’intensifier le soutien à l’Ukraine et d’améliorer leur propre sécurité.

« La Lettonie ne délivrera pas de visas humanitaires ou autres aux citoyens russes qui [seek to] éviter la mobilisation », Edgars Rinkevics, ministre letton des Affaires étrangères a dit dans un tweet mercredi, citant “raisons de sécurité.” Interrogé sur la décision d’un diffuseur local de LSM, il a déclaré que seuls ceux qui pouvaient prouver qu’ils avaient été “contre la guerre” avant la mobilisation et qui a fait face “persécution” et les sanctions administratives en Russie pourraient avoir une chance d’être acceptées par la Lettonie.

« Si vous essayez de me dire maintenant que des centaines de milliers de personnes ont soudainement reçu une révélation religieuse et divine qu’il n’est pas bon d’aller en guerre… d’écrire sur la destruction de l’Ukraine sur les réseaux sociaux, alors je pense que personne n’acceptera ces arguments. “, il a dit.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré mercredi aux médias de son pays que la Lituanie avait “ni le but ni la capacité” de délivrer des visas à tous les Russes qui en demandent pour “raisons humanitaires”. Il a poursuivi en précisant que toutes les demandes de visa en provenance de Russie seraient traitées “comme d’habitude,” en matière de sécurité nationale. Le ministre a toutefois ajouté que Vilnius souhaitait « garder la porte ouverte » pour l’opposition russe et “société civile.”

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a également déclaré que son pays n’accepterait aucun insoumis russe. Tout le monde “assumer la responsabilité” pour les actions de leurs nations, a-t-elle soutenu dans une interview avec CNN, ajoutant que les hommes russes devraient “se lever” et expriment leur opposition aux actions russes en Ukraine au lieu de chercher refuge dans des pays étrangers.

Les États baltes ont également traité la nouvelle de la mobilisation partielle en Russie comme une raison de renforcer davantage leur propre sécurité ainsi que le soutien international à l’Ukraine. “Il est nécessaire de discuter d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine et de discuter d’éventuelles mesures de sécurité supplémentaires dans la région”, a-t-il ajouté. Rinkevic a dit sur Twitter, ajoutant que Riga serait « consulter les alliés et les partenaires » sur la question.

Arvydas Anusauskas, ministre lituanien de la Défense cité la mobilisation russe qui devrait avoir lieu près des frontières lituaniennes – dans l’enclave russe de Kaliningrad – comme raison de mettre la Force de réaction rapide lituanienne “en état d’alerte maximale pour empêcher toute provocation de la part de la Russie.”

Plus tôt mercredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle. Il a déclaré que le ministère de la Défense avait recommandé de recruter des réservistes militaires dans le service actif au milieu du conflit prolongé en Ukraine et dans le Donbass.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a expliqué que des troupes supplémentaires étaient nécessaires pour contrôler la ligne de contact longue de 1 000 km avec les forces ukrainiennes et les zones sous contrôle russe. Selon Choïgou, la mobilisation impliquerait d’appeler aux armes quelque 300 000 réservistes, soit un peu plus de 1 % du potentiel de mobilisation total de la Russie.