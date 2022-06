Les pays baltes poussent au changement au sommet de l’OTAN

Le renforcement de la défense de la région de la Baltique est considéré comme l’une des décisions les plus importantes que les dirigeants de l’OTAN doivent prendre lors du sommet du groupe des 29 et 30 juin.

Tout a changé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine et la stratégie de défense de l’OTAN doit désormais tenir compte du nouvel environnement de sécurité sur le flanc oriental de l’Europe. C’est le message coordonné des trois pays baltes que sont l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie avant le sommet très important de l’OTAN à Madrid cette semaine.

En effet, dans le cadre de la stratégie actuelle de l’OTAN, le Premier ministre estonien Kaja Kallas a averti que l’ancien État soviétique et sa capitale historique Tallinn seraient “rayés de la carte” en cas d’attaque russe, selon Le Financial Times .

Tous les États membres de l’OTAN et de l’Union européenne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont demandé à plusieurs reprises à l’OTAN de fournir une augmentation substantielle du nombre de troupes étrangères stationnées dans la région après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Le Royaume-Uni, qui est un pays cadre de l’OTAN pour les forces en Estonie depuis 2017, a doublé ses forces dans le pays suite aux actions de la Russie depuis le début de l’année. La France et le Danemark, entre autres, ont également accru leur présence en Estonie ces derniers mois.

“En termes simples, nous disons” ne venez pas parce que vous allez perdre. Ne pensez même pas à venir “”, ont-ils ajouté. “Nous devons passer à la dissuasion par le déni. Nous avons besoin d’une construction militaire crédible sur le flanc Est qui dissuadera Poutine. Cela devrait inclure une plus grande présence alliée.”

“Il y a une compréhension commune que l’approche tripwire est obsolète – Bucha et Irpin ne peuvent pas être répétés”, a déclaré à CNBC un porte-parole du ministère estonien des Affaires étrangères, faisant référence aux atrocités commises par les forces russes dans deux banlieues ouest de Kyiv.

Même si les États baltes font partie de l’OTAN et de l’UE depuis 2004, tous trois utilisant le l’euro comme monnaie, leur situation géographique les rend vulnérables. Comme l’Ukraine, ils partagent tous une frontière avec la Russie.

Notamment, alors que l’Estonie et la Lettonie partagent une frontière orientale avec la Russie, la Lituanie partage une frontière occidentale avec l’enclave russe de Kaliningrad.

En effet, c’est l’avant-poste territorial du Kremlin sur la mer Baltique qui menace de devenir un nouveau front de tensions entre la Russie et l’OTAN.

Plus tôt ce mois-ci, la Lituanie a interdit le transit de certaines marchandises sanctionnées par l’UE en provenance de Russie vers Kaliningrad, qui utilise des liaisons ferroviaires via la Lituanie pour les passagers et le fret. Cette décision a incité le Kremlin à mettre en garde contre les “conséquences graves” qui feraient ressentir la douleur aux citoyens de l’État balte.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré à Reuters la semaine dernière que le pays était prêt si la Russie prenait la mesure de représailles pour le déconnecter du réseau électrique régional et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Poutine attaque.

Nauseda a ajouté qu’il prévoyait d’évoquer l’impasse avec la Russie lors du sommet de l’OTAN à Madrid, affirmant que le différend pourrait aider à calmer “ceux qui disent que nous devons aider la Russie à sauver la face – alors qu’elle nous menace de manière arrogante”.