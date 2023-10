SCOTT SIMON, HÔTE :

Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que son pays était en guerre. Lors d’une attaque tôt le matin, des militants palestiniens ont infiltré la frontière israélienne à l’aide de parapentes et de camions. Des rapports font état de soldats et de civils israéliens kidnappés. Une centaine d’Israéliens sont morts et des centaines sont blessés. Israël a rapidement riposté par des frappes aériennes, un responsable de la santé à Gaza affirmant qu’environ 200 personnes y étaient mortes et que plus de 1 600 avaient été blessées. Les violences ont mis toute la région en état d’alerte. Aya Batrawy de NPR est à Dubaï et nous rejoint maintenant. Aya, quelle a été la réponse régionale ?

AYA BATRAWY, BYLINE : Nous n’avons pas vu de déclarations immédiates de la part de poids lourds comme les Émirats arabes unis, qui entretiennent désormais des liens étroits avec Israël. Mais nous avons vu l’Arabie Saoudite publier tout à l’heure une déclaration disant qu’elle suivait de près ces développements. Ils disent que c’est sans précédent. Ils réclament un arrêt immédiat de l’escalade et la protection des civils et disent que – vous savez, écoutez, que l’Arabie Saoudite rappelle à tout le monde qu’elle a été avertie à plusieurs reprises des dangers, que la situation est explosive. L’Égypte, qui borde Gaza et joue depuis longtemps un rôle de médiateur dans ces conflits, affirme que son ministre des Affaires étrangères a déjà travaillé au téléphone pour mettre un terme à l’escalade, mais cela pourrait être en vain compte tenu de la gravité de la situation. , et on s’attendrait à ce que le gouvernement israélien actuel réagisse assez rapidement et durement à cette situation. Et nous n’avons pas non plus vu de réponse immédiate de la part de l’Iran. Mais le groupe du Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, a félicité les Palestiniens pour leurs « factions héroïques » là-bas pour cette opération. Et le président turc, Tayyip Erdogan, a appelé toutes les parties à la retenue. Donc oui, il y a eu une approche prudente jusqu’à présent, je pense, dans beaucoup de déclarations.

SIMON : Aya, comment imaginez-vous que les images époustouflantes de ce matin et la réponse d’Israël vont être reçues dans la région ?

BATRAWY : Je veux dire, c’est une nouvelle majeure. Je veux dire, toutes les chaînes satellitaires arabes diffusent ces images tout simplement folles et époustouflantes en provenance d’Israël. Beaucoup d’entre elles sont des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas combien d’entre eux sont réels, mais – ou ont été vérifiés. Mais vous savez, chaque fois qu’une guerre éclate entre Israël et Gaza, les images sont horrifiantes ici dans la région. Vous savez, et regardez. Le Hamas affirme qu’il s’agit d’une réponse aux milliers de colons extrémistes qui violent le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa, l’un des lieux les plus sacrés pour les musulmans et les juifs. Mais nous avons aussi vu pendant le Ramadan, vous savez, la mosquée Al-Aqsa, où les fidèles étaient battus. Cela a donc été une année très sensible. Cela a été une période très troublante. Et nous avons assisté à des raids en Cisjordanie et près de 250 Palestiniens tués cette année par les forces israéliennes. Les émotions dans la rue ont donc été vives, et tout conflit pourrait encore aggraver la situation.

SIMON : Oui, que signifie une autre guerre pour les nouveaux alliés d’Israël dans la région, comme les Émirats arabes unis et, d’ailleurs, les efforts de l’administration Biden pour conclure une sorte d’accord qui verrait l’Arabie saoudite établir des liens avec Israël ?

BATRAWY : Eh bien, nous avons parlé du sentiment populaire, mais politiquement, parmi les dirigeants politiques de la région, en particulier dans le Golfe en Égypte, le Hamas n’est pas populaire. Les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Arabie saoudite considèrent le Hamas comme une émanation islamiste du groupe des Frères musulmans. Et ils le voient comme une faction et une entité soutenue par l’Iran. Je pense donc que les déclarations seront prudentes. Mais la réalité est que l’Arabie Saoudite a un programme bien plus vaste en matière de normalisation des relations avec Israël, qui va bien au-delà de tout ce qui pourrait être simplement un autre cycle. Vous savez, malheureusement, ces guerres surviennent tous les deux ou trois ans, et c’est devenu presque inévitable. Et je pense que même la déclaration saoudienne dit que c’est le résultat de l’occupation continue. Et vous savez, ils réclament un processus de paix crédible qui puisse conduire à une solution à deux États. Je ne pense donc pas que cela fera dérailler les négociations, mais cela compliquera certainement une négociation déjà très difficile.

SIMON : Aya Batrawy de NPR à Dubaï, merci beaucoup.

BATRAWY : Merci, Scott.

