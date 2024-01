Les pays arabes élaborent un plan pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et créer un État palestinien

Les États arabes travaillent sur une initiative visant à garantir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza dans le cadre d’un plan plus large qui pourrait offrir à Israël une normalisation des relations s’il acceptait des mesures « irréversibles » vers la création d’un État palestinien.

Un haut responsable arabe a déclaré qu’ils espéraient présenter le plan – qui pourrait inclure le prix d’une formalisation des liens entre l’Arabie saoudite et Israël – d’ici quelques semaines, dans le but de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et d’empêcher qu’un conflit plus large n’éclate au Moyen-Orient.

Les responsables arabes ont discuté de ce plan avec les gouvernements américain et européen. Cela impliquerait que les nations occidentales acceptent de reconnaître formellement un État palestinien ou soutiennent l’octroi aux Palestiniens d’une adhésion à part entière à l’ONU.

« Le vrai problème est que les Palestiniens ont besoin d’espoir, il ne peut pas s’agir uniquement d’avantages économiques ou de la suppression des symboles de l’occupation », a déclaré le haut responsable.

Cette initiative intervient alors qu’Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza assiégée, les États-Unis intensifiant leurs efforts diplomatiques pour empêcher une conflagration plus large et poussant à une résolution à plus long terme du conflit israélo-palestinien prolongé.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié mercredi la guerre à Gaza de « déchirante », ajoutant qu’il fallait un État palestinien « qui donne aux gens ce qu’ils veulent et qui travaille avec Israël pour être efficace ».

Des manifestants réclament la libération des otages israéliens toujours détenus à Gaza © Tyrone Siu/Reuters

Lorsqu’on a demandé mardi au ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, si Riyad reconnaîtrait Israël dans le cadre d’un accord politique plus large, il a répondu « certainement ».

« Nous sommes d’accord sur le fait que la paix régionale inclut la paix pour Israël, mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens à travers un État palestinien », a-t-il déclaré lors d’un panel au Forum économique mondial de Davos.

Plus tard mardi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington restait concentré sur la conclusion d’un accord qui conduirait l’Arabie saoudite à normaliser ses relations avec Israël dans le cadre de ses plans pour l’après-guerre.

« Notre approche est et reste axée sur une progression vers une plus grande intégration et une plus grande stabilité dans la région », a déclaré Sullivan à Davos.

Mais il reste de nombreux défis à relever pour parvenir à un accord avec Israël.

Après l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué au moins 1 200 personnes, les responsables israéliens ont averti que la guerre à Gaza durerait des mois, tandis que Benjamin Netanyahu a exclu de travailler avec l’Autorité palestinienne soutenue par l’Occident et a rejeté une solution à deux États.

En décembre, le Premier ministre israélien s’est dit « fier » d’avoir empêché la création d’un État palestinien, affirmant que « tout le monde comprend ce qui se serait passé si nous avions capitulé face aux pressions internationales et permis la création d’un tel État ».

Netanyahu préside le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire d’Israël, qui comprend des colons sionistes religieux qui appellent ouvertement à l’annexion de la Cisjordanie.

« Compte tenu du corps politique israélien actuel, la normalisation est peut-être ce qui peut faire tomber les Israéliens du précipice », a déclaré le haut responsable arabe.

L’Arabie saoudite était sur le point d’établir des relations diplomatiques avec Israël avant l’attaque du Hamas du 7 octobre, en échange de l’acceptation par les États-Unis d’un pacte de sécurité avec Riyad et du soutien au développement des ambitions nucléaires du royaume.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le cadre des efforts visant à garantir la paix au Moyen-Orient © Evelyn Hockstein/AP

Les responsables américains et saoudiens discutaient également d’un élément palestinien dans l’accord, qui comprenait le gel de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, le renforcement du soutien à l’Autorité palestinienne qui administre des parties limitées du territoire occupé et l’établissement d’une voie vers une solution à deux États. solution.

Avant que la guerre n’éclate, Blinken devait se rendre à Riyad à la mi-octobre pour discuter des projets concernant les Palestiniens. L’attaque du Hamas et la réponse d’Israël à Gaza ont bouleversé ce processus.

Mais l’Arabie saoudite a clairement indiqué que même si le processus était au point mort, le royaume n’avait pas retiré cette option de la table. On a également pris conscience que Riyad devrait obtenir de plus grandes concessions d’Israël pour les Palestiniens, y compris à Gaza, avec des mesures plus concrètes vers la création d’un État palestinien.

“Nous avions déjà reçu un aperçu de l’Autorité palestinienne”, a déclaré une personne informée des pourparlers. “Maintenant, cet élément doit être renforcé pour qu’il soit politiquement viable à tout moment dans le futur.”

Depuis le 7 octobre, l’administration Biden – le plus fervent soutien d’Israël – a évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’une solution à deux États comme la seule option pour assurer à terme la sécurité souhaitée par l’État juif.

La volonté de l’Arabie saoudite d’envisager une normalisation de ses relations constitue potentiellement une monnaie d’échange importante avec Israël, qui considère les relations diplomatiques avec le royaume comme le grand prix de ses efforts visant à développer ses liens avec les États arabes. Le royaume, riche en pétrole, se présente comme un leader du monde musulman sunnite et comme gardien des deux lieux saints de l’Islam.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le leader quotidien du pays, tenait à normaliser les liens avec Israël alors qu’il mène un programme ambitieux visant à faire du royaume conservateur un centre financier, commercial et touristique. Aujourd’hui, comme d’autres États arabes, Riyad s’inquiète du risque que la guerre entre Israël et le Hamas ne provoque une conflagration régionale dépassant les frontières, ainsi que du risque que la dévastation à Gaza radicalise une nouvelle génération de jeunes Arabes.

Les dirigeants saoudiens ont exprimé leur indignation face à l’offensive israélienne à Gaza, qui a tué plus de 24 000 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé, accru le risque de famine dans la bande de Gaza et réduit des pans de l’enclave à des friches jonchées de décombres. Il s’est joint à plusieurs reprises aux appels à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Blinken a déclaré mercredi qu’il appartenait à Israël de « saisir l’opportunité qui, selon nous, se présente », affirmant que la crise était « un point d’inflexion » pour le Moyen-Orient qui nécessite des décisions difficiles.