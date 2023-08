Les pays amazoniens ne parviennent pas à s’entendre sur l’objectif de déforestation alors qu’ils appellent les pays industrialisés à faire plus | Actualité Climatique

Huit nations amazoniennes n’ont pas réussi à s’entendre sur un objectif commun pour mettre fin à la déforestation lors d’un sommet de deux jours au Brésil, alors qu’elles exhortaient les pays industrialisés à faire plus pour préserver la forêt tropicale.

Les dirigeants et représentants de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, de la Guyane, du Pérou, du Venezuela, de l’Équateur et du Suriname se sont rencontrés pour la première fois en 14 ans dans l’espoir d’offrir une position unifiée sur la manière de protéger la forêt amazonienne des menaces telles que la déforestation et la criminalité.

Les nations ont donné leur feu vert à une liste de politiques et de mesures environnementales unifiées pour renforcer la coopération régionale lors du grand sommet sur la forêt tropicale, mais n’ont pas convenu d’un pacte régional pour arrêter la déforestation d’ici 2030, ce que le Brésil avait réclamé.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (L) assiste au sommet de Belém





Au lieu de cela, la déclaration conjointe publiée mardi dans la ville brésilienne de Belem a créé une alliance pour lutter contre la destruction des forêts, les pays restant libres de fixer leurs propres objectifs de déforestation.

L’échec des huit nations amazoniennes à soutenir un pacte pour protéger leurs propres forêts souligne les difficultés plus vastes et mondiales de forger un accord pour lutter contre le changement climatique.

La déforestation est la principale menace environnementale pour la forêt amazonienne qui est un puits de carbone crucial pour le climat.

De nombreux scientifiques affirment que les décideurs politiques agissent trop lentement pour éviter un réchauffement climatique catastrophique.

Certains scientifiques disent que lorsque 20 à 25 % de la forêt seront détruits, les précipitations diminueront considérablement, transformant plus de la moitié de la forêt tropicale en savane tropicale – des prairies parsemées d’arbres plutôt qu’une jungle épaisse – avec une immense perte de biodiversité.

5:27

Destruction de la forêt amazonienne



Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et d’autres dirigeants nationaux ont quitté la réunion de mardi sans commenter la déclaration.

« Il est temps de consolider notre identité Amazon »

Les huit nations ont également exhorté les pays industrialisés à faire plus pour aider à préserver la forêt tropicale et ont déclaré que la tâche d’arrêter la destruction de la forêt tropicale ne peut pas incomber à quelques pays alors que le changement climatique a été causé par de nombreux pays.

« Il est temps de regarder au cœur de notre continent et de consolider, une fois pour toutes, notre identité amazonienne », a déclaré M. Lula.

La Bolivie et le Venezuela sont les seuls pays amazoniens à ne pas avoir signé un accord de 2021 entre plus de 100 pays pour œuvrer à l’arrêt de la déforestation d’ici 2030.

Une source gouvernementale brésilienne a déclaré à l’agence de presse Reuters à l’approche du sommet que la Bolivie, où la destruction des forêts augmente, résiste à la question.

La forêt borde le ruisseau Combu, sur l’île de Combu sur les rives de la rivière Guama, près de la ville de Belém au Brésil





Au-delà de la déforestation, le sommet n’a pas non plus fixé de date limite pour mettre fin à l’extraction illégale d’or, bien que les dirigeants aient convenu de coopérer sur la question et de mieux lutter contre la criminalité environnementale transfrontalière.

La déclaration conjointe finale, appelée Déclaration de Belém, a fermement affirmé les droits et les protections des autochtones, tout en acceptant de coopérer sur la gestion de l’eau, la santé, les positions de négociation communes lors des sommets sur le climat et le développement durable.