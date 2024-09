Les pays africains signalent plus de 100 décès liés au MPOX en une semaine

Le nombre croissant de décès dus au mpox n’est « pas acceptable », a déclaré un haut responsable de la santé.

PUBLICITÉ

Les pays africains ont signalé plus de 100 décès liés au MPOX la semaine dernière, un bilan croissant que les autorités sanitaires ont qualifié d’inacceptable.

« En une semaine, nous avons perdu 107 [people]« C’est trop. Ce n’est pas acceptable », a déclaré jeudi le Dr Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Selon Africa CDC, 3 160 nouveaux cas supplémentaires du virus ont été signalés la semaine dernière.

Le Mpox appartient à la même famille de virus que la variole, mais provoque des symptômes plus légers comme de la fièvre, des frissons et des courbatures.

Les personnes atteintes de cas plus graves peuvent développer des lésions sur le visage, les mains, la poitrine et les organes génitaux.

Kaseya a déclaré qu’il était nécessaire d’augmenter les tests et les ressources et que les pays « ne peuvent pas compter uniquement sur les cas confirmés pour prendre des décisions et réagir ».

Le nombre de cas augmente rapidement, a déclaré le mois dernier le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais jusqu’à récemment, il y a eu relativement peu de décès.

L’OMS déclaré mpox une urgence sanitaire mondiale le mois dernier.

L’Afrique est en train de recevoir des vaccins. Quelque 250 000 doses ont déjà été livrées au Congo, mais elles ne représentent qu’une fraction des 3 millions de doses nécessaires, selon les autorités, pour mettre fin à l’épidémie dans ce pays, épicentre de l’urgence sanitaire mondiale.

Les pays de l’UE se sont engagés à faire don de plus de 500 000 doses, mais le calendrier de livraison reste incertain.

Le schéma de vaccination recommandé nécessite deux doses. Kaseya a déclaré que cela resterait idéal malgré le niveau élevé de besoin, car « nous ne voulons pas compromettre la protection de notre population ».

Le directeur général a déclaré qu’il se rendrait au Congo pour se faire vacciner lorsque l’exercice débutera la première semaine d’octobre « pour montrer au peuple africain et au peuple congolais que le vaccin est sûr ».