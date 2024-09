Les pays africains dépendront des dons de vaccins MPOX alors que les prix restent élevés

Ouvrir cette photo dans la galerie : Un agent de sécurité discute avec un ouvrier alors qu’il se prépare à transporter les vaccins mpox alors que les premiers lots arrivent à l’aéroport international de N’Djili à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 5 septembre.Justin Makangara/Reuters

Alors que les coûts augmentent et que les prix sont exorbitants, la principale agence de santé d’Afrique espère que les dons lui permettront de disposer des quatre millions de doses de vaccin dont elle a besoin pour lutter contre l’épidémie de mpox qui s’aggrave rapidement au cours des six prochains mois.

Les agences ont besoin de vaccins de toute urgence pour combattre l’infection virale. Mais les fabricants facturent jusqu’à 140 dollars la dose, ce qui les rend inabordables pour la plupart des gouvernements africains et oblige les responsables à dépendre des dons des pays riches disposant de stocks importants.

Près de 25 000 cas de MPOX, dont 643 décès, ont été signalés en Afrique cette année. Jusqu’à présent, seules 200 000 doses de vaccin sont arrivées dans le pays le plus touché, la République démocratique du Congo, et toutes ont été offertes par l’Union européenne.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont dévoilé vendredi un plan de réponse à la pandémie de COVID-19, doté d’un budget de 600 millions de dollars. Mais ce plan ne prévoit aucun budget pour l’achat de vaccins. Il compte plutôt sur les dons pour répondre aux besoins, tandis que les responsables de la santé demandent aux pays riches de partager leurs stocks.

« Nous appelons les pays disposant de stocks de vaccins à travailler avec nous et nos partenaires pour acheminer ces vaccins là où ils sont nécessaires maintenant », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse à Genève la semaine dernière.

Le gouvernement espagnol a lancé un appel similaire, demandant aux pays européens de faire don de 20 % de leurs stocks de vaccins pour aider les pays africains.

L’OMS a publié vendredi son propre plan de financement, estimant que quatre millions de doses de vaccin et 290 millions de dollars de financement international seront nécessaires au cours des six prochains mois. Mais elle a exclu le coût de l’achat de vaccins de son budget, sans en préciser les raisons.

Le secret a été gardé sur la taille des stocks existants et sur le coût des doses. L’OMS estime qu’elle pourrait réduire le coût du vaccin à 50 à 75 dollars par dose, mais jusqu’à présent, elle s’est appuyée principalement sur des dons.

Un nombre croissant de militants de la santé expriment leur inquiétude quant au fait que l’Afrique pourrait connaître une répétition de la situation survenue lors de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreux pays riches avaient accumulé des vaccins et refusé de les partager avec les pays plus pauvres.

Le gouvernement canadien, qui dispose d’un important stock de vaccins mpox après avoir signé un contrat de 470 millions de dollars avec un fabricant en 2022, a déclaré le 14 août qu’il « travaillait activement » sur la possibilité de dons ou d’autres mesures pour aider les pays africains.

Depuis, plusieurs pays européens et les États-Unis ont annoncé des dons de vaccins, mais le Canada n’a fait aucune annonce.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré dans une interview au Globe and Mail le 22 août que le gouvernement pourrait fournir du financement, plutôt que des doses de vaccin, pour aider l’Afrique dans la crise du mpox.

Le prix élevé des vaccins semble dissuader certains pays de lancer des campagnes de vaccination. Le Burundi, qui compte le deuxième plus grand nombre de cas de MPO au monde, n’a pas encore cherché à se procurer de vaccins, selon les responsables de l’OMS.

Le vaccin le plus utilisé, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, nécessite deux doses pour vacciner chaque personne, ce qui augmente le coût.

« Avec un vaccin qui coûte 100 dollars la dose, 140 dollars la dose, si vous voulez vacciner cinq millions de personnes au Congo, cela va vous coûter un milliard de dollars », a déclaré le chef des urgences de l’OMS, Mike Ryan, lors d’un point de presse la semaine dernière.

Les gouvernements africains doivent trouver un équilibre entre le coût élevé des vaccins contre le mpox et d’autres urgences sanitaires qui nécessitent un financement, a-t-il ajouté. Nombre d’entre eux sont confrontés à des épidémies de choléra, de rougeole ou de méningite.

« Si j’avais un milliard de dollars demain, est-ce que je le dépenserais pour des vaccins contre la mpox ? », a-t-il demandé. « Peut-être que je le dépenserais pour améliorer ma couverture contre la rougeole, pour m’assurer que mes enfants atteints de paludisme soient traités. Les pays sont confrontés à de véritables compromis, à de véritables difficultés. Peut-être que le Burundi réfléchit à quoi dépenser son argent. »

Un groupe d’organisations de santé à but non lucratif a écrit à Bavarian Nordic pour demander un prix plus bas et une plus grande transparence dans les négociations contractuelles. « Le prix des vaccins mpox de Bavarian Nordic est beaucoup, beaucoup trop élevé », a déclaré Peter Maybarduk, directeur de l’accès aux médicaments de l’organisation de défense des consommateurs à but non lucratif basée aux États-Unis. Public Citizen, dans une déclaration.

Public Citizen craint que les fabricants ne fassent des profits excessifs en fixant les prix du mpox. Ses recherches, basées sur des procédés de fabrication similaires à ceux de Bavarian Nordic, suggèrent que des types de vaccins similaires pourraient être vendus pour 4 dollars américains ou moins.

Bavarian Nordic affirme être toujours en « discussion active » avec les organisations mondiales de santé sur le coût du vaccin. « Tous les chiffres de prix avancés par des tiers sont des spéculations », a déclaré Thomas Duschek, porte-parole de l’entreprise, au Globe dans une réponse par courrier électronique aux questions. « Nous restons concentrés sur ce que nous pouvons faire pour accélérer la production et sauver des vies. »

Les agences sanitaires réclament également un transfert de technologie des fabricants existants vers les sociétés de vaccins africaines, afin que les vaccins mpox puissent être fabriqués en Afrique. Bavarian Nordic « explore » cette possibilité, a déclaré M. Duschek.

« Si nous parvenons à trouver un partenaire, cela prendra du temps. Ce que nous entendons actuellement de la part des partenaires intéressés par un transfert de technologie, c’est qu’ils veulent que le monde leur assure qu’il existe un soutien mondial pour la vaccination contre le mpox sur plusieurs années et à grande échelle. »