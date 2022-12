Les pays adoptent un vaste accord pour protéger la nature

MONTRÉAL, Québec – Environ 190 pays ont approuvé tôt lundi un vaste accord des Nations Unies visant à protéger 30% des terres et des océans de la planète d’ici 2030 et à prendre une série d’autres mesures contre la perte rampante de biodiversité, une crise croissante sous le radar qui , s’il n’est pas contrôlé, met en péril l’approvisionnement en nourriture et en eau de la planète ainsi que l’existence d’espèces incalculables dans le monde.

L’accord intervient alors que la biodiversité décline dans le monde à un rythme jamais vu auparavant dans l’histoire de l’humanité. Les scientifiques ont prévu qu’un million de plantes et d’animaux sont menacés d’extinction, dont beaucoup d’ici des décennies.

“C’est un grand moment pour la nature”, a déclaré Brian O’Donnell, directeur de la Campagne pour la Nature, à propos de l’accord. “C’est une échelle de conservation que nous n’avons jamais vue auparavant.”

Dans l’ensemble, l’accord établit une série de 23 objectifs de conservation. La plus importante, la mesure plaçant de vastes zones terrestres et maritimes sous protection, est connue sous le nom de 30×30. Les pays ont également convenu de gérer les 70 % restants de la planète afin d’éviter de perdre des zones de grande importance pour la biodiversité et de veiller à ce que les grandes entreprises divulguent les risques et les impacts sur la biodiversité.