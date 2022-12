Les pays à la COP15 finalisent un accord pour stopper et inverser la destruction de la nature d’ici 2030

MONTRÉAL — Les négociateurs à Montréal ont finalisé un accord pour stopper et inverser la destruction de la nature d’ici 2030, alors que les pourparlers de la COP15 entrent dans leur dernière journée officielle.

Une annonce publiée tôt lundi matin indique que les nations réunies au sommet sur la biodiversité se sont mises d’accord sur quatre objectifs et 23 cibles.

Les objectifs comprennent la protection de 30 % des terres, des eaux et des zones marines du monde d’ici 2030, ainsi que la mobilisation, d’ici 2030, d’au moins 200 milliards de dollars par an de financements nationaux et internationaux liés à la biodiversité provenant de toutes les sources, tant publiques que publiques. privé.

Il y a également un engagement à réduire les subventions jugées nuisibles à la nature d’au moins 500 milliards de dollars d’ici 2030, tout en faisant en sorte que les pays développés s’engagent à fournir aux pays en développement au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025 et 30 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Alors que la conférence approchait de son dernier jour officiel, le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a déclaré que certains pays demandaient toujours l’inclusion d’objectifs numériques plus ambitieux, tandis que d’autres dans les pays du Sud continuaient de réclamer davantage de financement.

Le nouvel accord est intitulé Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal d’après les villes hôtes officielles en Chine et au Canada.

L’accord final est intervenu après près de deux semaines de négociations entre 196 pays qui font partie de la convention des Nations Unies sur la biodiversité. Ils cherchaient un nouvel accord pour arrêter la destruction humaine de la nature et commencer à restaurer ce qui a déjà été perdu.

Les Nations Unies affirment que les trois quarts des terres du monde ont été modifiées par les activités humaines et qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction au cours de ce siècle.