Les pavillons de Woodstock présentent la « construction numérique et analogique »

Des équipes d’étudiants et de professeurs d’universités américaines ont créé sept pavillons explorant les « méthodes de construction numériques et analogiques » pour un « festival de travail en direct » d’architecture dans le nord de l’État de New York.

Les pavillons ont démontré comment la technologie des machines peut être utilisée pour faciliter la construction manuelle, comme le tri du bois ou le pré-marquage des structures pour un assemblage plus efficace.

Organisé par Neal Lucas Hitch du studio de design je/toi avec Centre des arts Bethel Woodsle Festival d’art et d’architecture de Bethel Woods 2024 s’est déroulé sur plusieurs jours à Bethel, dans l’État de New York, sur le même terrain historique que le festival de musique de Woodstock de 1969.

De petites équipes d’écoles de design américaines telles que l’Université de Princeton et l’Université d’État de l’Arizona ont conçu et construit sept pavillons à grande échelle dans toute la propriété tout en campant dans des tentes de glamping situées non loin de leurs sites.

Les pavillons achevés ont été présentés lors d’un grand marché de producteurs locaux, certains devant rester en permanence sur le terrain de Bethel Woods et d’autres devant être démontés.

Le thème du festival Bethel Woods de cette année, BuildFest : Construisez une communauté, construisez de manière créative, Build Fest a incité les équipes à explorer l’intersection de la construction numérique et analogique.

« BuildFest aborde la dichotomie entre le physique et le numérique non pas comme une binaire mais comme une opportunité de collaboration – demandant aux participants d’imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir dans lequel les méthodes de construction numériques et analogiques seraient intégrées de manière plus saine », a déclaré le l’équipe des festivités.

« Une approche technologique plus conviviale »

Il a été informé par la propre exploration récente de Hitch dans l’intersection.

« Je viens d’obtenir mon diplôme d’un programme de technologie de conception et l’un de mes objectifs avec le thème de cette année était de réfléchir à des utilisations plus intentionnelles de la technologie », a déclaré Hitch à Dezeen.

« Le pire exemple pour moi, c’est que vous appuyiez sur un bouton et imprimiez votre maison en 3D. Cette vision de l’architecture donne l’impression que le travail est un ennemi et que vous essayez de réduire complètement tout travail – une approche technologique plus conviviale consiste à réaliser que le travail peut avoir du sens. »

« Nous ne devrions pas nous débarrasser de la technologie, mais réfléchir à la manière dont la technologie peut être utilisée au profit des travailleurs et à ce que les travailleurs puissent contrôler la manière dont la technologie est mise en œuvre dans le processus de conception. »

Les sept pavillons ci-dessous présentent l’exploration des matériaux, de la technologie et des méthodes. Certaines équipes ont conçu leur pavillon pendant des mois à l’aide de logiciels d’IA et de robots pour obtenir un résultat final, tandis que d’autres ont conceptualisé et construit leurs structures en temps réel.

Rappel de l’Université d’Auburn et de l’Université de Syracuse

Les instructeurs Cait McCarthy et Jordan Young de Bureau Bureau « piraté » et reprogrammé un logiciel CNC pour dessiner directement des marqueurs de construction sur la structure de leur groupe afin d’explorer la « construction semi-automatisée », ce qui contribue en partie à réduire le gaspillage de matériaux.

« La machine elle-même a été développée pour intégrer directement tout ce qui se retrouve dans les documents de construction », a déclaré Young. « Ainsi, chaque pièce est marquée, sa dimension, l’endroit où vous devez couper, quels alignements doivent être effectués, où percer, les emplacements de perçage. »

« Contrairement aux processus plus robotisés ou entièrement robotisés, nous sommes devenus vraiment enthousiasmés et intéressés par l’espace intermédiaire, où nous intégrons la précision numérique à travers la machine, tout en permettant à l’artisanat humain et à cet élément d’en faire partie. «

Timberlyn par l’Université de Princeton

Arash Adel, professeur adjoint à Princeton, a conduit les étudiants à créer Timberlyn, une structure assemblée par des bras robotisés dans un laboratoire de Princeton à partir de 19 modules préfabriqués fabriqués avec du bois réutilisé.

La logique structurelle a été formée à l’aide d’un programme d’IA développé par le professeur. Recherche de conception Adel (ADR), qui scanne une pile de matériaux, puis « trie et catégorise » numériquement les pièces dans une structure basée sur des contraintes, telles que la taille d’un objet.

« La question que nous avons posée [was] pouvons-nous développer un processus robotique et d’IA pour réutiliser le bois », a déclaré Adel à Dezeen. « Il serait très difficile de construire comme ça avec des méthodes conventionnelles, car vous avez besoin de gabarits et de techniques de mesure très spécifiques, mais avec une précision robotique, car ils ont leur propre système de coordonnées interne, ils peuvent placer [the wood] correctement. »

MycoShell par l’Université Cornell

Marta H Wisniewsk et Felix Heisel de la faculté de Cornell Laboratoire d’architecture régénérative et Laboratoire de construction circulaire diriger la conception et la construction d’un pavillon voûté fait de « briques » de mycélium.

Après avoir construit un pavillon précédent qui a prouvé que le matériau peut être structurel, les concepteurs ont expérimenté la forme pour la création de Bethel Woods.

« Nous grandissons [the mycelium] en couches, et il y a deux couches, quatre couches et six couches, en fonction de leurs performances structurelles », a déclaré Heisel à Dezeen. « Ils sont tous issus de la même épaisseur de couche, puis ils sont bio-soudés ensemble. En gros, vous pouvez relier deux couches encore vivantes, les superposer et elles grandissent l’une dans l’autre. »

Rise, Repeat par l’Institut polytechnique Rensselaer

Membres du corps professoral de l’Institut polytechnique Rensselaer Leandro Piazzi et Claire Moriarty et Michael Stradley de Georgia Tech a conçu une structure qui utilisait et mettait en valeur des matériaux « quotidiens » trouvés dans l’industrie de la construction américaine – des limons d’escalier, des semelles de terrasse en béton préfabriqué et des vis de terrasse à entraînement en étoile, qu’ils ont permis de déterminer sa forme.

« La répétition d’éléments uniformes et préfabriqués permet un budget économique et une facilité/vitesse d’assemblage sur le terrain », a déclaré l’équipe.

« Je viens personnellement d’Argentine où la situation économique et technique est différente de celle d’ici », a déclaré Piazzi à Dezeen. « Vous travaillez généralement avec ce que vous avez sous la main. Fondamentalement, la façon dont vous construisez consiste simplement à assembler des choses qui existent déjà dans le monde. [This work] appartient à la même logique. »

Le stylo du Rochester Institute of Technology

Dirigé par Kate Johnson, Kelly Wilton et Fabiano Sarra, membres du corps professoral du Rochester Institute of Technology (RIT), le stylo a été conçu et fabriqué entièrement sur place par les étudiants du RIT.

Le résultat a été deux « cylindres tridécahexagonaux à 36 côtés » placés en face d’un autre, dont l’un peut être utilisé comme banc et l’autre comme terrasse.

« Je pense que c’est bien pour les étudiants en design, car dans le monde universitaire, tout se fait à l’échelle théorique et nécessite beaucoup d’idéation et de préparation », a déclaré Johnson à propos de l’approche du groupe. « Ce qui se perd, c’est le produit fini. Nous essayons de tirer parti de cela et d’amener les étudiants à être capables d’imaginer, de commencer la construction et de résoudre des problèmes. »

Blocs de l’Université Kean

Blocs de Stephanie Sang Delgado et Galo Canizares de Bureau Ca avec Fabio Castellanos, membre du corps professoral de l’Université Kean, a été conçu et créé comme une installation interactive et modulaire pour les visiteurs du marché fermier du site.

Ses bancs et tabourets mobiles ont été créés à partir de carreaux de bois et de carreaux tie-dye HDPE, fabriqués à partir de plastique recyclé moulé à partir de moules fraisés CNC.

Office Ca a également réalisé un jeu en ligne pour l’installation, accessible via un code QR sur le côté des blocs. Il emmène les visiteurs vers une version numérique de l’installation, qu’ils peuvent réorganiser.

Printemps/Été 24 par l’Arizona State University

Dirigé par Martin Hitch, membre du corps professoral de l’Arizona State University, le printemps/été 24 rend hommage au festival de Woodstock, qui présentait également une multitude d’installations artistiques.

L’installation comprend une série de structures tenségrisées constituées de cadres en bois, de câbles et de tissus teints à la main.

« Évidemment, nous utilisons des cordes, mais nous essayons de trouver des moyens de tendre le tissu et de l’utiliser de manière structurelle afin que le bois ne soit pas nécessairement le composant structurel principal », a déclaré Hitch. « Il sert plutôt de sous-cadre pour accrocher le tissu. »

