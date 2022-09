Les pauvres ont accès à du pain gratuit dans les distributeurs automatiques du riche Dubaï

Des distributeurs automatiques de pain gratuit ont été installés dans les supermarchés de Dubaï.

La machine dispose d’un scanner de carte de crédit pour que les gens puissent faire des dons.

Le coût de la vie flambe dans la ville qui compte 68 000 millionnaires.

Avec la flambée du coût de la vie, la distribution gratuite de pain chaud pour les pauvres a été mise en place à Dubaï, un riche émirat du Golfe où les millionnaires côtoient les migrants travailleurs.

La ville aux gratte-ciel qui surplombe le désert, qui importe la quasi-totalité de sa nourriture, a été touchée par la hausse rapide des prix à la consommation, une tendance mondiale exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dix distributeurs automatiques ont été installés la semaine dernière dans les supermarchés, avec un écran tactile d’ordinateur permettant aux gens de sélectionner différents types : pains pour sandwichs, pain pita ou chapatis plats à l’indienne.

La machine a un lecteur de carte de crédit – pour les dons, pas pour le paiement.

“Un ami m’a dit qu’il y avait du pain gratuit, alors je suis venu”, a déclaré Bigandar, un jeune Népalais qui travaille dans un lave-auto, sans vouloir donner son nom complet.

Comme des millions de migrants asiatiques, il rêvait de faire fortune aux Emirats Arabes Unis.

Il a mis le cap sur Dubaï, une ville réputée pour sa consommation ostentatoire et ses excès.

Selon les chiffres gouvernementaux du Centre des statistiques de Dubaï, l’indice des prix alimentaires, qui suit la variation mensuelle du coût d’un panier de produits alimentaires, a augmenté de 8,75 % en juillet, sur un an.

Le coût du transport a bondi de plus de 38 %.

Défavorisé

Les machines à pain sont l’initiative d’une fondation créée par le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

“L’idée est d’aller vers les familles et les travailleurs défavorisés avant qu’ils ne viennent chez nous”, a déclaré la directrice de la fondation, Zeinab Joumaa al-Tamimi.

Toute personne dans le besoin peut désormais obtenir du pain chaud simplement “en appuyant sur un bouton”, a-t-elle déclaré.

Les Émirats arabes unis, riches en pétrole, comptent une population de près de 10 millions d’habitants, dont 90 % d’étrangers, dont de nombreux travailleurs d’Asie et d’Afrique.

Dubaï, cœur commercial des EAU, compte sur cette armée de travailleurs pour construire des gratte-ciel et pour le secteur des services, de l’immobilier au tourisme de luxe, sur lesquels il a bâti sa réputation.

Bigandar, qui y travaille depuis trois ans, dit que pour chaque véhicule qu’il nettoie, il gagne trois dirhams, soit 81 cents américains.

En travaillant dur et avec les pourboires des clients, il peut gagner entre 700 et 1 000 dirhams par mois (190-270 dollars).

Il a dit:

Mon employeur couvre le logement et le transport, mais pas la nourriture.

Signe des difficultés croissantes rencontrées par les travailleurs migrants, une grève rare a été menée en mai par des livreurs réclamant de meilleurs salaires face à la hausse des prix du carburant.

En juillet, les autorités ont annoncé le doublement des aides sociales, mais uniquement pour la poignée de familles émiraties aux revenus inférieurs à 25 000 dirhams par mois (6 800 dollars), considérées comme des ménages défavorisés.

Ce programme d’aide n’inclut pas les étrangers.

“A cause de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, il y a beaucoup de gens dont les salaires sont bas et qui, avec la hausse du coût de la vie, ne peuvent plus subvenir à tous leurs besoins”, a déclaré Fadi Alrasheed, un homme d’affaires jordanien qui vit à Dubaï depuis 20 ans. années.

Selon le Rapport sur la migration dans le monde des Nations Unies, les Émirats arabes unis abritent près de 8,7 millions de migrants, principalement en provenance d’Inde, du Bangladesh et du Pakistan.

Henley and Partners, un cabinet de conseil en migration d’investissement basé à Londres, estime qu’il y a plus de 68 000 millionnaires et 13 milliardaires à Dubaï, classant la ville au 23e rang des plus riches du monde.