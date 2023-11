Les « pauses humanitaires » d’Israël signifieront-elles beaucoup pour Gaza ? Non, disent les experts | Conflit israélo-palestinien

Jeudi, la Maison Blanche a annoncé qu’Israël avait accepté des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats dans le nord de Gaza pour permettre aux gens de fuir les hostilités et pour que l’aide humanitaire puisse entrer.

Pourtant, en quelques heures, la campagne de bombardement israélienne a ciblé le plus grand hôpital de Gaza, al-Shifa, et les chars israéliens ont encerclé quatre autres hôpitaux dans la partie nord de l’enclave assiégée.

Avec plus de 11 000 Palestiniens tués et plus de 27 000 blessés, l’hôpital al-Shifa n’a reçu que deux expéditions de fournitures vitales depuis l’escalade du conflit. L’installation ne tient qu’à un fil, et de nombreuses autres installations sont fermées en raison des combats et du siège israélien de Gaza suite à l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre.

Pendant ce temps, Gaza manque d’eau, nombre de ses hôpitaux et autres installations sont à court de carburant et la crise humanitaire s’aggrave.

Même si les pauses auraient pu laisser espérer que les hôpitaux auraient pu être réapprovisionnés et que d’autres installations essentielles auraient pu être approvisionnées, les attaques des dernières 24 heures soulèvent des questions sur les intentions d’Israël et celles des États-Unis, ont déclaré de nombreux experts. Les pauses sont également insuffisantes, ont-ils déclaré.

Les États-Unis et Israël ont clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.





Déménagement unilatéral

Emanuela-Chiara Gillard, chercheuse principale à l’Institut d’éthique, de droit et de conflits armés de l’Université d’Oxford et chercheuse associée à Chatham House, a salué l’annonce de la pause humanitaire, mais a déclaré qu’elle comportait des lacunes béantes.

« Je pense que toute annonce de suspension temporaire des hostilités est positive compte tenu de la situation sur le terrain et des besoins », a déclaré Gillard à Al Jazeera. « Dans l’immédiat, ce qui est clairement nécessaire, c’est une suspension temporaire des activités, pour permettre aux acteurs humanitaires de transiter en toute sécurité, pour permettre aux personnes de [receive] cette aide humanitaire.

« Le problème est qu’il s’agit d’une pause unilatérale plutôt que convenue entre Israël, le Hamas et les autres parties », a-t-elle ajouté.

Cela soulève la question de savoir si le Hamas et les autres factions respecteront la pause, dans la mesure où le groupe palestinien ne s’est engagé sur rien, a déclaré Gillard.

Un médiateur tiers devrait faciliter l’accord sur des pauses qui seraient respectées par les deux parties, a-t-elle ajouté.

Gillard a également déclaré que la communication par Israël des détails des pauses est d’une importance capitale, sinon les civils qui les utilisent pourraient atterrir en danger.

“Les pauses ne sont pas une solution”

D’autres analystes ont déclaré qu’une pause humanitaire ne répond pas à ce qui est nécessaire et qu’Israël doit cesser complètement les hostilités.

« Les pauses ne sont pas une solution », a déclaré à Al Jazeera Abdel Hamid Siyam, professeur de sciences politiques et d’études sur le Moyen-Orient à l’université Rutgers, affirmant qu’il fallait plutôt un « cessez-le-feu pour que l’aide humanitaire puisse arriver sans interruption et que les étrangers puissent partir ». le pays, et peut-être que des négociations pourront avoir lieu ».





Siyam a déclaré que les directives passées d’Israël n’ont pas réussi à protéger les civils.

« Si ce n’est qu’une pause pour permettre aux gens de se déplacer du nord vers le sud, cela n’a pas fonctionné dans le passé et cela ne fonctionnera pas à l’avenir », a-t-il déclaré. « En quatre heures, les gens ne peuvent pas venir. Ils n’ont pas de voiture, ils n’ont pas de carburant. Ça ne marchera pas. »

Il a ajouté qu’un cessez-le-feu pourrait toutefois être prochainement envisagé.

« Il y a maintenant une pression croissante sur Israël pour qu’il s’ouvre à un véritable cessez-le-feu, une véritable trêve d’un jour, deux ou trois. Je pense que cela arrivera dans les prochains jours », a déclaré Siyam.

Protéger les intérêts de Biden

Pendant ce temps, les États-Unis ont leurs propres intérêts en poussant leur allié à faire une pause, a déclaré Sami Hamdi, directeur général d’International Interest, une société de risques politiques axée sur le Moyen-Orient.

« La pause est conçue pour être un moyen par lequel les États-Unis peuvent continuer à soutenir les efforts d’Israël visant à nettoyer ethniquement la partie nord de Gaza, mais aussi être capables de recadrer et de présenter ce soutien à l’opinion publique mondiale en colère comme étant « humanitaire » » » Hamdi a déclaré à Al Jazeera.

Le président américain Joe Biden a subi des pressions au niveau national, avec des démissions de son département d’État et une lettre de plus de 500 anciens membres de la campagne protestant contre son refus d’appeler à un cessez-le-feu.

Ce qui l’inquiétera particulièrement, a déclaré Hamdi, ce sont les sondages suggérant qu’il est désormais à la traîne de l’ancien président américain Donald Trump dans plusieurs États du champ de bataille.

La pression croissante de l’opinion publique pourrait également rendre bientôt intenable la position actuelle des États-Unis, qui consiste à rejeter un cessez-le-feu, et Biden sera contraint d’intervenir pour arrêter l’offensive israélienne, a-t-il déclaré.





Le retard dans l’annonce de la pause reflète également les tensions croissantes entre Washington et Tel Aviv.

« Tel Aviv craint que la pression américaine en faveur d’une pause humanitaire ne soit un stratagème par lequel Biden espère endormir Netanyahu dans des pourparlers de cessez-le-feu, et a insisté pour exiger des assurances que ce n’est pas le cas », a déclaré Hamdi.

Et les Palestiniens ne s’en tireront pas mieux avec cette pause, a-t-il dit, étant obligés de choisir entre abandonner leurs terres aux colons israéliens ou rester et mourir.

Pour certaines organisations sur le terrain, il est trop tôt pour dire si la pause humanitaire sera utile.

« Nous verrons quand – et si – cela sera mis en œuvre et nous pourrons alors faire des commentaires », a déclaré à Al Jazeera Juliette Touma, directrice des communications de l’UNRWA.

« Nous continuons d’appeler à un véritable cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza pour la protection des civils où qu’ils se trouvent, à l’intérieur de la bande de Gaza et ailleurs, dans l’intérêt des civils et de l’humanité », a-t-elle ajouté.