MIAMI: Certaines choses avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas changé, comme le comportement impassible de Bill Belichick, gagner ou perdre.

Il portait un masque de protection et n’a offert que quelques mots alors qu’il regardait la caméra dimanche et décrivait sa réaction d’avoir été exclu des séries éliminatoires pour la première fois en 12 ans.

Déçu, a déclaré Belichick. Mais nous ne méritions pas de gagner aujourd’hui.

Quelques instants plus tôt, il avait reconnu que la meilleure équipe avait gagné en offrant un câlin de félicitations à son ancien assistant, Brian Flores.

Les Dolphins de Miami, entraînés par Flores, ont roulé à la vapeur les Patriots de Belichick 22-12, le dernier signal indiquant que l’équilibre des pouvoirs a radicalement changé dans l’AFC Est.

La défaite a éliminé les Patriots (6-8) de la compétition en séries éliminatoires, mettant fin à leur record de la NFL de 11 apparitions consécutives en séries éliminatoires au cours de la première année de l’ère post-Tom Brady.

Nous savions ce qui était en jeu, a déclaré le receveur Jakobi Meyers. Nous devons le prendre sur le menton et revenir.

Les Patriots finiront à .500 ou pire pour la première fois depuis 2000, l’année où ils ont repêché Brady. Ils sont en retard d’un an pour égaler le record de la NFL des Dallas Cowboys de 20 saisons consécutives gagnantes.

Nous savons quelle est la norme ici, a déclaré le quart Cam Newton. Nous avons juste manqué. Cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas assez bons, parce que nous le sommes. Nous ne l’avons tout simplement pas montré.

Les dauphins de Flores (9-5), en revanche, ont renforcé leurs chances de gagner une place de wild card. Les Buffalo Bills (11-3) ont déjà décroché leur premier titre de l’AFC Est depuis 1995.

Les Patriots finiront avec moins de victoires qu’un rival de division pour la première fois depuis 2000, la première saison de Belichicks en Nouvelle-Angleterre. Il a reconnu un changement au moins dimanche.

Miami était juste mieux que nous ne l’étions aujourd’hui, a-t-il déclaré. C’est la ligne du bas.

Le demi de coin des Patriots JC Jackson était d’accord.

Ils ont concouru plus dur que nous », a-t-il déclaré. «Ils nous ont tout simplement battus.

L’absence de Brady se fit à nouveau sentir. Newton a lancé pour 209 verges et 38, mais pour le deuxième match consécutif, il n’a pas réussi à faire entrer la Nouvelle-Angleterre dans la zone des buts.

Également pour la deuxième semaine consécutive, la défense contre la course des Patriots a été malmenée, même si des blessures ont laissé les Dolphins privés de menaces. La recrue non repêchée Salvon Ahmed et le vétéran Matt Breida ont aidé Miami à courir pour 250 verges, le plus autorisé par la Nouvelle-Angleterre depuis 2013.

Les Patriots ont exclu les Dolphins en première mi-temps, mais ont ensuite permis trois touchés de plus de 70 verges.

Il semble que tout un tas de choses a mal tourné, a déclaré le joueur de ligne défensive Chase Winovich.

Les Dolphins ont commencé leurs possessions à leurs lignes de 2 et 10 verges, et à chaque fois ont effectué un entraînement d’au moins 90 mètres. Ils ont en moyenne 6,0 verges par course, bien au-dessus de leur pire moyenne de la NFL de 3,6 pour la saison.

Nous devons faire un meilleur travail d’entraîneur, de jouer, de vaincre des blocs et certainement de faire un meilleur travail de plaquage, a déclaré Belichick. C’est une combinaison de toutes ces choses.

Pour la saison 2020, le temps de résoudre ces problèmes est écoulé.

