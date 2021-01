NEW YORK JETS (2-13) à NEW ENGLAND (6-9)

Lundi, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Patriots par 10

ENREGISTRER VS. RÉPARTITION – Jets 6-9, Patriots 6-9

RECORD DE LA SÉRIE – Les Patriots mènent 68-54-1

DERNIÈRE RÉUNION Les Patriots ont battu les Jets, 30-27, le 9 novembre à New York

LA SEMAINE DERNIÈRE Jets a battu les Browns 23-16; Les Patriots ont perdu contre les Bills 38-9

CLASSEMENT AP PRO32 – Jets n ° 31, Patriots n ° 21

OFFENSE DES JETS – GLOBAL (32), RUSH (29), PASS (32).

JETS DEFENSE – GLOBAL (25), RUSH (10), PASS (29).

OFFENSE DES PATRIOTES – GLOBAL (29), RUSH (5), PASS (30).

DÉFENSE DES PATRIOTES – GLOBAL (15), RUSH (27), PASS (7).

STREAKS, STATS ET NOTES Les deux équipes ont été éliminées des éliminatoires. Les Patriots ont remporté les neuf dernières rencontres. Les Jets n’ont pas gagné à Foxborough depuis 2008. Les Jets ont remporté deux victoires d’affilée après avoir commencé la saison avec un record de franchise de 13 défaites consécutives. New York est à la recherche de sa première séquence de trois victoires consécutives depuis qu’il a battu les Giants, Washington et Oakland aux Jeux 9-11 la saison dernière. … Une victoire donnerait aux Jets la deuxième finition 3-13 de l’histoire de l’équipe, rejoignant l’équipe de 1995. Ils ne sont jamais allés 2-14. … L’entraîneur des Jets Adam Gase a une fiche de 9-22 en deux saisons avec les Jets et sera probablement renvoyé après le match. Son pourcentage de victoires de .290 est le deuxième pire de l’histoire de l’équipe – avec seulement Rich Kotite (.125, 4-28) de moins – parmi les entraîneurs des Jets qui ont fait partie de l’équipe pendant plus d’une saison. … Les Jets sont sur la bonne voie pour terminer derniers de la NFL en attaque totale pour la deuxième année consécutive, une première dans l’histoire de la franchise. Ils ne comptent en moyenne que 15 points et 275 verges par match. … New York a connu sa meilleure séquence de buts en franchise lors de sa première volée de possession offensive en huit matchs dimanche dernier. … Le quart Sam Darnold a connu une saison de hauts et de bas, mais n’a pas eu de rotation lors de ses trois derniers matchs – un record personnel. Il a trois passes TD et aucun INT dans cette période. … Le jeu pourrait également marquer la finale des Jets pour Darnold, dont l’avenir avec l’équipe est incertain. New York obtenant le deuxième choix du repêchage, il pourrait choisir de prendre un quart-arrière. … RB Frank Gore a été placé sur la réserve des blessés après avoir meurtri un poumon contre les Browns. Gore, 37 ans, est troisième sur la liste des courses de la NFL après avoir terminé cette saison – et peut-être sa dernière – avec exactement 16000 verges. … La recrue RB LaMical Perine a été placée sur la liste de réserve / COVID-19 après être devenue le premier joueur des Jets à avoir été testé positif pendant la saison régulière pour le coronavirus. On s’attend à ce que Ty Johnson et Josh Adams s’occupent des tâches d’arrière-plan lors de la finale. … K Sam Ficken a eu du mal à son deuxième match après en avoir raté trois en raison d’une blessure à l’aine. Il a bloqué un panier de 50 verges et a réussi une tentative de point supplémentaire sur un pied droit. La Nouvelle-Angleterre participera aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.… L’entraîneur Bill Belichick a une fiche de 33-12 (32-11 avec la Nouvelle-Angleterre) de tous les temps contre les Jets. Le quart Cam Newton a connu des difficultés lors de sa première saison en Nouvelle-Angleterre, n’ayant lancé que cinq touchés et 10 interceptions. Il a lancé quatre fois moins de 100 mètres. Newtons 12 touchés précipités mènent les quarts de la NFL. Newton entre en jeu à 27 verges après avoir battu le record de franchise pour les verges au sol par un quart-arrière établi par Steve Grogan (539 verges) en 1978. RB Damien Harris est en moyenne de 5,04 verges par course (137 tentatives au sol pour 691 verges). Seuls quatre Patriots ont terminé avec une moyenne d’au moins 5,0 verges par portage en une seule saison. CB JC Jackson a 10 plats à emporter (deux récupérations de fumbles, huit interceptions), à égalité au deuxième rang de l’histoire des Patriots. Seul Ron Hall (2, 11) en avait plus, en 1964. Jacksons huit INT se classe deuxième dans la NFL. K Nick Folk a converti 26 tentatives consécutives de placement sur le terrain, la plus longue séquence de sa carrière. Il a marqué 23 buts consécutifs sur le terrain en 2013 pour les Jets. P Jake Bailey mène la NFL avec une moyenne de 46,1 verges par botté net. PR Gunner Olszewski mène la NFL avec une moyenne de retour de botté de dégagement de 18,2 verges. … Astuce fantastique: les Jets WR Breshad Perriman ont établi des sommets de la saison pour les prises (5), les verges sur réception (101) et les touchés (2) lors de la rencontre de la semaine 9 avec la Nouvelle-Angleterre. Il cherche son troisième match consécutif contre les Patriots avec 50 verges ou plus sur réception.

