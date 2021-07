Les patrouilles frontalières prendront d’assaut les canots de migrants et saisiront de petits bateaux pour arrêter les passeurs maléfiques sous de nouveaux pouvoirs

Les responsables de BORDER pourront prendre d’assaut les canots de migrants sous les nouveaux pouvoirs radicaux dévoilés par Priti Patel aujourd’hui.

Les forces britanniques patrouillant dans la Manche pourront utiliser la « force raisonnable » pour embarquer et saisir les petits bateaux utilisés par les passeurs.

La Border Force pourra prendre d’assaut les petits bateaux dans la Manche. Crédit : PA

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a dévoilé les nouveaux pouvoirs Crédit : PA

Et ils se verront également conférer le pouvoir de renvoyer les navires en France – mais uniquement avec l’autorisation du président français Emmanuel Macron.

Alors que les passages à niveau cet été devraient fracasser les chiffres record de 2020, le ministre de l’Intérieur sous le feu des projecteurs tentera de précipiter les nouveaux pouvoirs au Parlement.

Mais un Priti bolshy était certain qu’un accord avec la France et d’autres pays était « dans le train », ajoutant que le type d’accord était « absolument vital » pour sévir sur la route,

S’exprimant hier, elle a déclaré : « Lorsque vous regardez le travail que nous faisons avec la France, nous avons une relation bilatérale là-bas et, bien sûr, nous recherchons toujours des accords de retour.

Elle a ajouté: « Ces accords sont en cours d’élaboration, nous travaillons constamment avec des pays du monde entier. »

Demander l’asile après être venu de pays « sûrs » comme la France, la Belgique ou l’Allemagne deviendra illégal en vertu des nouveaux plans.

Les migrants arrivent à Douvres Crédit : PA

Les ministres rendront illégale la demande d’asile après son arrivée sur un petit bateau Crédit : PA

Mme Patel a ajouté : « Les gens qui viennent de France, viennent d’Allemagne, viennent de pays sûrs du monde entier qui traversent ensuite la Manche dans ces petits bateaux dans des conditions très dangereuses… ils ne pourront pas demander l’asile au Royaume-Uni dans un manière dont ils ont pu le faire pendant trop longtemps.

Le projet de loi sur la nationalité et les frontières confirme également les plans de placement des réfugiés dans des centres offshore, bien qu’il ne détaille aucune destination potentielle.

Et cela donne également le feu vert aux rangées de visas du tac au tac – voyant des pays qui refusent d’accepter des demandeurs d’asile déboutés et des criminels étrangers bloqués l’accès aux visas légaux.

Mme Patel a ajouté: « Nous envisagerons des sanctions – et il pourrait s’agir de visas, d’autres aspects tels que les frais de visa ou même le ralentissement du traitement – nous examinerons toutes les options et c’est l’une des mesures de ce projet de loi. »

Le projet de loi créera également un nouvel organe chargé d’effectuer des preuves scientifiques des évaluations de l’âge afin d’empêcher les migrants de se faire passer pour des enfants afin que leurs cas soient traités rapidement.

Cependant, les organisations caritatives ont fustigé le ministre de l’Intérieur pour avoir fait des demandeurs d’asile des «criminels».

Enver Solomon, PDG du Refugee Council, a déclaré : « Ce gouvernement choisit cruellement non seulement de refuser ceux qui ont besoin de sécurité, mais aussi de les traiter comme des criminels.

« Ce projet de loi anti-réfugiés entraînera le désarroi d’un système déjà inefficace et inefficace avec des retards encore pires et des dépenses bien plus importantes.

« Nous avons besoin d’un système qui donne à chacun une audition équitable, protège ceux qui ont besoin de protection et permet à ceux qui n’en ont pas besoin de revenir.

« La compétence, la compassion et le contrôle sont nécessaires au lieu de la cruauté, de la froideur et de l’incompétence. »