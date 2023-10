Les patrouilles de la police du Met ont augmenté après les « célébrations de l’attaque israélienne » | Nouvelles du Royaume-Uni

Les patrouilles de police ont été intensifiées dans la capitale suite aux informations faisant état de célébrations suite à l’attaque du Hamas contre Israël (Photo : @RachelRileyRR/AP/Rex) Des patrouilles de police dans Londres a intensifié ses efforts au milieu d’informations selon lesquelles des personnes célébraient l’attaque du Hamas contre Israël. La police métropolitaine a déclaré qu’elle était au courant d’un certain nombre d’incidents, « y compris ceux qui ont été partagés sur les réseaux sociaux ». Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié les nouvelles en provenance d’Israël de « profondément pénibles », ajoutant : « Je condamne les actes terroristes du Hamas et mes pensées vont à ceux qui sont touchés et à ceux qui ont perdu des êtres chers. « Tragiquement, nous savons que la violence au Moyen-Orient peut entraîner une augmentation des crimes haineux à Londres. Suivez l’actualité du conflit israélo-palestinien sur notre blog en direct. «Je suis en contact avec des officiers supérieurs du Met et des communautés de notre ville. Soyons clairs : les crimes haineux à Londres ne seront pas tolérés. Maintenant ou jamais.’ La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la police « utilise toute la force de la loi » contre les manifestations de soutien au Hamas. Elle a écrit sur X ce matin : « Chaque fois qu’Israël est attaqué, les islamistes et autres racistes utilisent les mesures défensives israéliennes comme prétexte pour attiser la haine contre les Juifs britanniques. Il y a eu des acclamations et des applaudissements dans les rues après l’attaque du Hamas contre Israël (Photo : @RachelRileyRR)



Les patrouilles de police seront renforcées (Photo : En images via Getty Images) «Hier, j’ai parlé avec le Community Security Trust pour m’assurer que le gouvernement fait tout le nécessaire pour la protection de nos communautés juives. « Il doit y avoir une tolérance zéro pour l’antisémitisme ou la glorification du terrorisme dans les rues de Grande-Bretagne. « J’attends de la police qu’elle utilise toute la force de la loi contre les manifestations de soutien au Hamas, à d’autres groupes terroristes interdits ou contre les tentatives d’intimidation des Juifs britanniques. » Samedi, la présentatrice du compte à rebours, Rachel Riley, a partagé une vidéo avec sur les réseaux sociaux, des personnes brandissant des drapeaux palestiniens et klaxonnant leurs voitures à Acton. D’autres clips partagés sur X (anciennement Twitter) montraient des rassemblements de personnes agitant des drapeaux palestiniens, applaudissant et tenant des pancartes indiquant « Liberté pour la Palestine » et « Mettre fin au siège ». Plus : Tendances

Rachel a déclaré : « Je viens de croiser deux voitures dans l’ouest de Londres qui roulaient avec des drapeaux palestiniens flottant à chaque fenêtre, rebondissant de haut en bas dans leurs voitures, apparemment en train de célébrer comme s’ils faisaient une fête. « Ne vous y trompez pas, c’est une période dangereuse et terrifiante pour tous les Juifs du monde. » Un groupe appelé Campagne de solidarité avec la Palestine a appelé la population à assister à une manifestation « d’urgence » lundi devant l’ambassade israélienne. Un porte-parole du Met a déclaré : « Nous sommes au courant d’un certain nombre d’incidents, y compris ceux qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, en relation avec le conflit en cours en Israël et à la frontière avec Gaza. « Le Met a augmenté les patrouilles de police dans certaines parties de Londres afin d’assurer une présence visible et de rassurer nos communautés. «Nous restons en contact avec les partenaires et les dirigeants communautaires pour écouter toutes les préoccupations. « Quiconque est victime d’un comportement menaçant ou s’inquiète pour sa sécurité est invité à contacter la police. « Nous sommes conscients que le conflit en cours pourrait donner lieu à des manifestations dans les prochains jours. « Nous veillerons à ce qu’un plan de maintien de l’ordre approprié soit en place afin d’équilibrer le droit de manifester contre toute perturbation pour les Londoniens. » Sadiq Khan a déclaré que la violence au Moyen-Orient peut entraîner une augmentation des crimes haineux à Londres (Photo : @RachelRileyRR) Le Community Security Trust (CST), une organisation caritative qui protège les Juifs britanniques de l’antisémitisme et des menaces associées, a déclaré qu’il était en discussion avec la police et le gouvernement depuis samedi matin pour garantir que « les niveaux appropriés de sécurité et de maintien de l’ordre soient en place dans les communautés juives ». zones communautaires ». Dave Rich, directeur des politiques de l’association caritative, a déclaré : « L’expérience nous dit qu’à mesure que les conflits en Israël et à Gaza s’intensifient, nous assisterons à une augmentation des crimes de haine antisémites en Grande-Bretagne. « Lors du dernier grand conflit entre Israël et Gaza en mai 2021, l’une des choses qui a provoqué le plus de colère et de peur dans les communautés juives était les convois de voitures brandissant des drapeaux. « Nous espérons que ce qui s’est passé samedi soir n’est pas une indication que nous allons revivre la même chose, car cela serait extrêmement préjudiciable aux relations communautaires. » « Nous acceptons en quelque sorte comme normal qu’en cas de conflit, nous assistions à une montée de l’antisémitisme en Grande-Bretagne. Nous ne devrions pas l’accepter comme normal, cela ne devrait jamais être acceptable. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source