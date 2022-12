Les patrouilles conjointes reprennent dans le nord de la Syrie sur fond de tension avec la Turquie

QAMISHLI, Syrie (AP) – Les troupes américaines ont repris samedi leurs patrouilles conjointes avec les forces dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie quelques jours après avoir été arrêtées au milieu des menaces turques d’une nouvelle incursion terrestre dans le pays déchiré par la guerre.

Une patrouille composée de quatre véhicules blindés américains et d’un pour les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis a été vue quittant une base américaine près de la ville de Rmeilan, dans le nord-est de la province de Hassakeh. La patrouille se dirigeait vers le nord-est vers une autre base américaine près de la frontière avec l’Irak.

Mardi, le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, a déclaré aux journalistes que les opérations conjointes du groupe aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour contrer le groupe État islamique avaient été “temporairement interrompues” en raison des récentes frappes aériennes turques.

Les responsables américains avaient déclaré que les patrouilles qui avaient repris samedi ne visaient pas à contrer les militants de l’EI, mais se limiteraient aux zones autour d’un camp tentaculaire abritant des dizaines de milliers de femmes et d’enfants, principalement liés à l’EI, ainsi qu’aux prisons où les FDS détiennent des milliers d’extrémistes.

La Turquie a lancé ces derniers jours une série de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie et de l’Irak, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également menacé une incursion terrestre, sans préciser quand elle serait lancée.

Des groupes kurdes ont nié tout lien avec l’attentat d’Istanbul qui a fait six morts et des dizaines de blessés.

Aucune force ou personnel américain n’a été touché par l’une des frappes. Mais le 26 novembre, l’armée américaine a déclaré que deux roquettes visaient les forces de la coalition dirigée par les États-Unis dans des bases de la ville de Shaddadeh, dans le nord-est de la Syrie. Il n’y a eu ni blessé ni dommage à la base.

Les FDS ont capturé la dernière bande de terre de l’EI en mars 2019, marquant la défaite sur le champ de bataille du groupe extrémiste qui contrôlait autrefois de grandes parties de la Syrie et de l’Irak. Les responsables des FDS avertissent que les attaques turques sapent la lutte contre l’EI, dont les cellules dormantes continuent de mener des attaques meurtrières.

Il y a environ 900 soldats américains en Syrie, y compris dans le nord et plus au sud et à l’est.

Hogir Al Abdo, Associated Press