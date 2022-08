Les patrons syndicaux militants complotent des grèves synchronisées pour mettre la Grande-Bretagne à genoux

Les patrons MILITANTS de différents syndicats complotent des grèves synchronisées pour mettre la Grande-Bretagne à genoux – et ont dit à Sir Keir Starmer de « se faire mal ».

Ils poussent les travailleurs de tous les secteurs à coordonner leurs débrayages en même temps pour un maximum de perturbations.

Les patrons syndicaux préparent des grèves synchronisées après des mois de grèves des chemins de fer

Les patrons syndicaux ont dit au dirigeant travailliste de “se faire chier”

Au moins quatre syndicats soutiennent le plan controversé et proposent une motion au Congrès des syndicats le mois prochain.

Ils comprennent Unite, Unison, le RMT et le Syndicat des travailleurs de la communication, ce qui laisse entrevoir la perspective d’un carnage généralisé.

La dirigeante de Unite, Sharon Graham, a évoqué la possibilité cauchemardesque que ses employés de bus fassent grève en même temps que les cheminots de RMT.

Elle a déclaré à l’Observer : “Si nous étions en grève dans les bus, pourquoi ne coordonnerions-nous pas les deux choses ? Vous voulez vous assurer que nous apportons le plus de soutien possible.”

La coordination des débrayages s’arrête avant une grève générale illégale où les travailleurs baissent les outils pour soutenir un autre secteur.

D’autres grèves risquent une autre rangée pour Sir Keir qui a ordonné à ses députés d’aller sur les lignes de piquetage avant de reculer doucement.

Mme Graham, dont le syndicat aide à financer le travail, a déclaré que le parti devait développer une colonne vertébrale et défendre les travailleurs. Elle a déclaré: “Je pense que s’ils se prononçaient maintenant fermement et disaient” attendez une seconde, ces bénéfices odieux qui vont et ce qui se passe avec le coût de la vie, c’est ce que nous pensons qu’il devrait se passer” – alors je pense qu’ils seraient tout à fait élus.

“De mon point de vue, je pense que nous rendons service aux travaillistes en disant” regardez, faites-vous une colonne vertébrale, défendez les travailleurs “.

Le secrétaire en chef du Labour au Trésor, Pat McFadden, a déclaré: “Personne ne veut voir une action revendicative, mais on comprend pourquoi les gens au travail veulent une augmentation de salaire décente étant donné les pressions inflationnistes qu’ils ressentent en ce moment.”