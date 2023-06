Les patrons syndicaux mettent en garde Sir Keir Starmer contre les projets d’interdiction de nouveaux projets pétroliers en mer du Nord

Les patrons de l’UNION ont mis en garde le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer contre l’erreur de mettre « tous les œufs de la nation dans le même panier énergétique ».

Ils augmentent la pression sur lui concernant ses projets d’interdiction de nouveaux projets pétroliers en mer du Nord.

Les patrons syndicaux ont mis en garde Sir Keir Starmer contre les projets d’interdiction de nouveaux projets pétroliers en mer du Nord Crédit : PA

Le chef de GMB, Gary Smith, a déclaré que le Royaume-Uni avait besoin de « plans et non d’interdictions » pour sauver des emplois, affirmant que le pays avait besoin d’un mélange de sources d’énergie, notamment le nucléaire, les énergies renouvelables et l’hydrogène.

Sir Keir a tenté d’apaiser les tensions lors d’une visite au projet nucléaire Hinkley Point C dans le Somerset, affirmant que le pétrole et le gaz feraient partie du mix énergétique du Royaume-Uni pendant « de très nombreuses années à venir ».

Il a été accusé d’avoir élaboré des plans «naïfs» pour interdire de nouvelles licences d’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Il s’adressera à la conférence GMB aujourd’hui en disant que le parti travailliste définira la semaine prochaine sa mission pour que le pays devienne une superpuissance énergétique propre.

Mais M. Smith, s’exprimant lors de la conférence annuelle de son syndicat à Brighton, a déclaré: «Nous devons réparer et sécuriser notre approvisionnement énergétique si nous voulons faire face aux menaces des régimes autoritaires dans le monde et trouver un moyen pratique d’atteindre le zéro net.

« Mais notre avenir nécessite un mélange de sources d’énergie – nouveau nucléaire, énergies renouvelables, hydrogène, pétrole et gaz. Ce serait une énorme erreur de mettre tous les œufs de la nation dans le même panier énergétique. »

Une source du Cabinet a qualifié les plans énergétiques du Labour de « dingues délirants ».

Ils ont déclaré que cela pourrait augmenter les émissions de carbone et menacer la sécurité énergétique, car le Royaume-Uni deviendrait plus dépendant des importations.

Offshore Energies UK, qui représente les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord, qualifie les plans de simplistes et souhaite que le parti « écoute l’industrie ».

Le secteur craint que la politique ne crée un bord de falaise et souhaite que Sir Keir fasse demi-tour.