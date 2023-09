Les patrons syndicaux critiquent Sir Keir Starmer pour avoir abandonné les promesses qu’il avait faites en 2020 et le comparent à Tony Blair

Les patrons de l’UNION ont critiqué Sir Keir Starmer pour avoir abandonné les promesses faites en 2020 lorsqu’il a remporté la direction du parti travailliste.

Ils lui ont dit de s’en tenir à des promesses radicales et d’éviter de suivre les traces de Tony Blair.

Le leader travailliste Keir Starmer a été accusé d’avoir abandonné les promesses faites en 2020 lorsqu’il a remporté la direction du parti travailliste.

Le leader du PCS, Mark Serwotka, qui représente des milliers de fonctionnaires, a critiqué le changement de position de Sir Keir sur la propriété commune des services publics et des frais de scolarité universitaires.

Le chef du syndicat a déclaré : « Nous voulons que Keir Starmer incite les gens à voter pour le parti travailliste avec une vision réellement radicale, et non pas à se fier au fait que les gens en ont assez des conservateurs.

« J’espère donc que lorsque Keir Starmer viendra à Liverpool, il acceptera qu’il ne devrait pas suivre la voie de Tony Blair et perdre l’opportunité d’apporter un changement radical dans ce pays.

« Il devrait comprendre que nous sommes en crise et que nous avons besoin de solutions radicales à cette crise, et non d’un conservatisme financier. »

L’explosion est survenue 24 heures seulement après que la secrétaire générale d’Unite, Sharon Graham, a déclaré que le parti travailliste risquait d’être considéré comme un « acte d’hommage aux années 90 ».

Starmer, qui devait organiser un dîner privé avec les dirigeants syndicaux hier soir lors de leur rassemblement à Liverpool, a déclaré qu’il y avait « beaucoup de points communs » avec les organisations.

La chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, dira aujourd’hui aux délégués dans un discours d’ouverture que les tentatives des conservateurs pour passer au niveau supérieur sont « une imposture et une arnaque ».